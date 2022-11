El nuevo sistema electoral, el cual es idéntico a Lemas, abrió expectativas de triunfo en las dos principales coaliciones en dos departamentos distintos, cosa que con las derogadas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se las hubiesen visto más difícil, teniendo en cuenta los antecedentes. Como el flamante mecanismo establece que los votos de los candidatos a intendente de un mismo frente se acumulan y van a parar al que salió primero, permite que jueguen todos aquellos con aspiraciones, ya sea que estén unidos o atraviesen profundas diferencias, dado que los sufragios quedan en la misma alianza. Así, en Juntos por el Cambio (JxC) ven que hay chances de quedarse con el timón de Sarmiento, en manos del PJ, mientras que en el Frente de Todos (FdT) observan que hay muchas posibilidades de ganar en 9 de Julio, en poder de Producción y Trabajo.

En 2019, el intendente de Sarmiento, el peronista Mario “Cacho” Martín consiguió la reelección con el 46,89 por ciento en la general, mientras que el médico Mauro Carelli, del frente que condujo Marcelo Orrego, obtuvo el 28,70 y José Luis Furió, de ADN, cosechó el 19,80. Es decir, ambos opositores acumularon el 48,5 por ciento. En ese entonces, hubo tratativas para una lista de consenso, lo que no se pudo concretar. “Hubiésemos ganado”, dijo Carelli, aunque es contrafáctico. En base a esa experiencia, el médico manifestó que ya venía conversando con Furió para sellar la unidad de cara a las extintas PASO, cosa que se consiguió y ahora tendrán la herramienta del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). De hecho, Carelli, que irá por tercera vez por la Intendencia, se mostró a favor de que haya competencia y, además, contó que Alfredo Castro tiene aspiraciones y resaltó que también están dentro del frente el bloquismo disidente y Dignidad Ciudadana. Total, todos los votos que puedan conseguir quedan en la alianza..

Presencia. La cúpula de JxC ha venido acompañando a Mauro Carelli. Hoy hay reunión en Colonia Rodas y estarán presentes todos los referentes departamentales, aseguró el médico.

A ello se le suma que Martín no puede repetir y se ha desatado la sucesión en el FdT. No obstante, Carelli lamentó que el jefe comunal no pelee por el sillón municipal, ya que dijo que la “gestión ha sido un desastre” y que los sarmientinos buscan un cambio luego de 28 años de gobiernos justicialistas, por lo que indicó que el o los candidatos que vayan por el oficialismo “son lo mismo. Por eso, es una oportunidad única de poder generar un cambio de figuras”. Por el lado del FdT, suenan la hija del intendente, Romina Martín; el secretario de Gobierno, Diego Cortez; el presidente del Concejo Deliberante, David Mortensen; el concejal y exintendente Mauricio Cendón, y la edil bloquista Silvia Cabrera, dijeron fuentes departamentales.

En 9 de Julio, Gustavo Nuñez también conquistó la reelección en 2019 con el 53,69 por ciento en la general, mientras que el justicialista Eduardo Banega se quedó con el 42,63. Sin embargo, en las PASO se había dado la situación inversa. El intendente y otros dos contendientes del frente de Orrego se habían alzado con el 33,46 por ciento, mientras que Banega y Oscar Matamora, del FdT, habían cosechado el 56,42. El drástico cambio de las primarias a la general reflejó la falta de acompañamiento y las divisiones en el peronismo, lo que terminó jugando a favor de Nuñez. Aunque el jefe comunal tampoco puede repetir, Matamora, quien está trabajando para dar pelea por tercera vez, dijo que “más allá de la gestión y que vaya o no (Nuñez), nuestro error ha sido dividirnos antes”. Con el Sipad, por más que persistan las diferencias, los votos se mantienen en el interior de la alianza. En la grilla perfilan Banega y el diputado departamental Miguel “Teto” Nuñez, además de algún candidato bloquista. Por su parte, el jefe comunal, de Producción y Trabajo, no descartó que pueda anotarse su hija Emeli.

ELECTORES

Sarmiento está ubicado en el décimo lugar en los departamentos con mayor cantidad de electores. Tiene 18.378 personas habilitadas para votar, según el padrón 2021. Por su parte, 9 de Julio se encuentra en el lugar número 13, con 9.053 electores.