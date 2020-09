El sumario administrativo interno que se originó por la denuncia de una empleada de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) contra un superior jerárquico por presunto acoso sexual, en el marco de una situación de violencia laboral, lleva dos años y, hasta el momento, no tiene resolución. Así lo indicaron fuentes judiciales, dado que el expediente original se desencadenó en 2018, cuando la mujer le apuntó a Leonardo Javier Andrada Doblas, quien fuera jefe del área Legales de la compañía estatal. La víctima, además, acudió a la Justicia Laboral hace unas tres semanas, en donde también presentó la denuncia por el supuesto acoso sexual, en la que un juez resolvió una cautelar que llevó a que los implicados tengan diferentes horarios de trabajo. En el expediente judicial, el sumario será una de las piezas clave.

Desde OSSE se limitaron a indicar que la empresa ha abordado el tema en cada una de las instancias que transitó, que así seguirá haciéndolo, en comunión con el ámbito judicial. Así, el presidente de la empresa, Guillermo Sirerol, no quiso brindar declaraciones.

El inicio de un sumario, proceso administrativo que trata de determinar la responsabilidad de una persona y la posible sanción que se le puede aplicar en el caso de que sea culpable, es uno de los pasos a seguir establecidos en la ley Prevención de la Violencia Laboral que la provincia sancionó en 2008. En dicha norma, el acoso sexual está tipificado como un tipo de violencia laboral, ya que se establece como "cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual, tanto física como verbal, para sí o para un tercero, no deseada por quien la sufre, que surge de la relación de empleo público y que da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas o un condicionamiento de las oportunidades de ocupación de la víctima". Respecto al sumario, la ley indica que se inicia en el caso en el que las partes no arriben a un acuerdo en la conciliación a la que deben ser convocadas tras la denuncia. Las fuentes explicaron que dicha conciliación se llevó adelante, pero que las partes no llegaron a ninguna solución, por lo que el sumario se abrió y siguió su curso, al punto de que hoy no tiene un plazo de definición.

Según trascendió, la denuncia presentada en 2018 no cuenta casi con antecedentes en OSSE, al punto que el organismo creó una comisión especial (establecida por la ley de Violencia Laboral), integrada por cuatro personas, para tratar ese planteo en particular y cualquier otro que se presente hacia adelante. Una vez que la comisión emitió una resolución, OSSE inició el sumario correspondiente. Por otro lado, tras la resolución del sumario, alguna de las partes puede presentar un recurso jerárquico para que un organismo superior evalúe la definición tomada. En el caso de OSSE, dicho planteo recae en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cartera del Ejecutivo del cual depende la empresa estatal.

La denuncia en la Justicia contra Andrada Doblas por acoso sexual trascendió la semana pasada, cuando el juez del Primero Laboral, Matías Pallito, de turno en la feria extraordinaria, ordenó que se lleve adelante una medida cautelar, la cual consistió en la imposición de distanciamiento entre el profesional y la denunciante. Para que se cumpla, el magistrado ordenó que se dispongan dos horarios de trabajo distintos para que los involucrados no se encuentren, y estableció que cesen las presuntas agresiones, tanto directas como indirectas.

Denuncia

En el escrito que presentó la mujer en la Justicia, pidió que dicha autoridad de OSSE sea desafectada de su puesto de trabajo, esto es, que sea despedido.