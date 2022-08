“Por ahora, no habrá declaraciones”, fue el mensaje del presidente de la Corte de Justicia,

Juan José Victoria, ante la consulta sobre la situación del forense Alejandro Yesurón. El fiscal General Eduardo Quattropani había elevado una nota al titular del máximo tribunal, en la que expuso que, pese al pedido de un ayudante fiscal, el médico del Laboratorio Forense no asistió al Hospital Rawson a realizar un informe para determinar qué órganos podían extraerse de un fallecido de 32 años y que eso no afectara la posterior autopsia. Sucede que el hombre murió de una muerte violenta, por lo que la ley de trasplante obliga a la presencia de ese tipo de profesional para realizar tal tarea. Como Yesurón no concurrió y se había disparado un plazo de cuatro horas para dar el OK judicial a la ablación, el procedimiento

estuvo en riesgo de no efectuarse, dijeron fuentes judiciales. No obstante, el funcionario

judicial Mariano Carrera llamó a la forense Beatriz Vázquez, quien sí fue al centro de salud, realizó el informe y se pudo concretar la ablación y la donación de órganos.En Radio Sarmiento, Carrera reconoció que “no es la primera vez que se suscitan estos problemas,

ya hemos tenido otros encontronazos con el Laboratorio Forense. Algunos trámites podrían

ser mucho más simples, prácticos y sencillos, pero el Laboratorio impone una burocracia

innecesaria que lo único que hace es dilatar los procesos”.