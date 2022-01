El director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet, se presentó ayer en la Justicia y radicó una denuncia por una movida irregular dentro de su repartición. Según confirmaron fuentes judiciales, las autoridades pusieron los ojos sobre un agente contratado, luego de que detectaran y fueran alertados de que esta persona había comenzado a pedir dinero para adjudicar casas en barrios que se estaban por entregar. Por el momento, serían unos 30 los damnificados, quienes realizaron aportes de entre 160 mil y 300 mil pesos por operación, por lo que se estima que el monto en juego rondaría entre los 4,8 millones y 9 millones de pesos. La denuncia recayó en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, la cual ya se encuentra abocada a la causa, indicaron las fuentes.



Si bien no trascendieron detalles de la maniobra ni el nombre de la persona involucrada, quedó confirmado que hay víctimas que denunciaron que entregaron el monto pedido por el contratado en el mismo edificio del Centro Cívico, ya sea en el área de Adjudicaciones como en la planta baja. Además, otras operaciones se habrían concretado en los domicilios particulares de los damnificados. Por otro lado, se conoció que el martes, al menos tres personas presentaron una denuncia contra el empleado en la Fiscalía de Instrucción de turno, la que fue en la misma línea que el planteo de Yornet, por lo que dicho expediente fue remitido a la UFI Delitos Especiales.



Según indicaron las fuentes, los montos requeridos para adjudicar una vivienda del IPV fueron diferentes para cada damnificado y dependió en qué momento se produjo el contacto con el contratado. Así, en principio, se trataría de un procedimiento que no ocurrió en una sola oportunidad sino en varias y en distintos meses. Esto es, que la persona ahora en la mira de la Justicia habría comenzado a requerir valores de unos 160 mil pesos para beneficiar a un grupo familiar y luego lo incrementó con el paso del tiempo, hasta llegar a los 300 mil. Los hechos terminaron de salir a la luz cuando las personas que entregaron el dinero presentaron una queja formal ante las autoridades del IPV.



Según trascendió, el único involucrado, aunque no se descarta que por la investigación pueda incriminarse a más personas, realizaba un primer contacto con aquellos que llegaban para realizar algún tipo de trámite a las oficinas del IPV, en el Centro Cívico. Por el momento, se desconoce cuál era el discurso que utilizaba para convencer a los interesados, pero, haciendo uso de las funciones que tenía, le pedía plata a cambio de asegurarles una carpeta de adjudicación para un barrio en particular.



Uno de los que fueron ofrecidos fue el de Stotac, en Rawson, que en octubre pasado fue entregado por la provincia. El complejo, ubicado en calle General Acha, entre Agustín Gómez y Progreso, consta de 385 casas y su construcción requirió una inversión superior a los 432 millones de pesos.



Algunos de los trámites irregulares se realizaron en los meses anteriores a la entrega y las quejas surgieron luego de que se hiciera público que el Gobierno había entregado las llaves de las viviendas a los adjudicatarios.



Investigación

La causa recayó en la Unidad Fiscal Delitos Especiales, la cual ya se encuentra investigando la denuncia del titular del IPV. Hubo otra denuncia, realizada por particulares en la Fiscalía de Instrucción de turno, la que fue remitida a la UFI.

Claves de la causa

Denuncia

El titular del IPV, Marcelo Yornet, presentó la denuncia en la UFI Delitos Especiales. En principio, indicó que existen al menos tres personas que fueron damnificadas por haber entregado dinero a un contratado para ser adjudicatarios de una casa.

Hechos

Los primeros indicios apuntan a unas 30 personas que se vieron perjudicadas al haber entregado fondos a una persona contratada. Alguna de las operaciones se realizaron en el edificio del Centro Cívico, tanto en el área de Adjudicaciones como en la planta baja.

Montos

Los valores involucrados varían de acuerdo a las personas que se vieron perjudicadas. Algunos alcanzan los 160 mil pesos, mientras que otros son montos más elevados, como 200 mil y 260 mil pesos, hasta llegar a los 300 mil pesos.

Barrio

Trascendió que el barrio Stotac, en Rawson, de 385 casas y que fue entregado en octubre pasado, fue uno de los complejos que fue ofrecido por la persona que está denunciada. Habría asegurado la adjudicación de casas a cambio de dinero.