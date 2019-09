- ¿Por qué invitó a Uñac?



- Venimos planteando que tenemos que trabajar en conjunto, tanto con San Juan como con San Luis y La Rioja. De esta crisis, que nos ha atravesado a todos, vamos a salir trabajando en conjunto. Van a haber tres gobernadores y una gobernadora pensando y empujando para lo mismo. Juntos tendremos peso ante Nación, para las peticiones que le vamos a hacer.



- Si es electa, ¿va a apostar por un desarrollo minero?



- Con la ley 7722 se puede hacer minería, pero bajo ese marco. Lo que ha faltado en Mendoza es decisión política para llevarla a cabo. Mi posición es que todo lo que quiera venir, las inversiones mineras y no mineras, van a tener que respetar nuestra institucionalidad y nuestra ley. Falta decisión política y coraje.



-¿Va a tomar esa decisión?



- Siempre que se respete nuestra institucionalidad voy a estar abierta a producir y generar empleo.



-¿Hace falta modificar la ley?



-Para desarrollar el proyecto Hierro Indio no hizo falta. Lo que falta es el impulso y un desarrollo estratégico del sector.



-¿San Juan es un buen ejemplo en minería?



- San Juan es un buen ejemplo como proyecto de provincia. Lo que me gusta es el plan sostenido que tienen para el desarrollo de los sanjuaninos. Ahora nos toca decidir a nosotros de qué vamos a vivir y hacia dónde va a ir nuestra industria.



- ¿El Túnel de Agua Negra compite con Mendoza?



- El túnel no compite con Mendoza. Tenemos que complementar la mayor conectividad con Chile en toda la cordillera. San Juan está con Agua Negra y nosotros con Las Leñas. Mientras más conectividad con el Pacífico, mejor para todos.