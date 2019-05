Acusado. Sergio Saffe, el destinatario directo de los dichos de Arancibia.

El cruce entre el presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, y su vice Sergio Saffe, parece no tener fin. Luego de que el primero presentará un escrito ante el directorio acusando al segundo de malos tratos, gritos, palabras despectivas y hasta resolver las diferencias "a las piñas", por las que solicita disculpas, el segundo redobló la apuesta. Saffe manifestó que todo lo planteado por Arancibia es mentira y analiza iniciar acciones legales contra el presidente por daños y perjuicios.



Si bien Saffe admitió que la relación con su par es difícil, afirmó que "nunca ha llegado al extremo que plantea el presidente". Por otro lado, sostuvo que el escrito presentado ante el directorio es en realidad "una movida política" pensando en las elecciones de agosto y por eso apuntó al resto de los letrados que firmaron el documento: Teresa Peña, Mabel López y Ángel Peña, a quienes consideró que ya se están retirando de la entidad.



Además, disparó que el documento "es algo patético" y agregó que "está el nombre del Foro en el medio y queda mal parado en estas cuestiones". Por eso afirmó que "a mí los escándalos mediáticos no me suman, mi objetivo es volcar toda mi energía en el trabajo".



Saffe recordó que anteriormente Arancibia lo acusó de intentar dar un golpe institucional al Foro de Abogados, de querer usurpar el cargo a presidente y de buscar censurarlos. "Esto es una piedra más de todas las que nos han tirado", dijo.



El conflicto que se dio a conocer esta semana, no es el primero que han tenido las autoridades entre sí. Un punto álgido se dio a fines de año pasado cuando el presidente convocaba a reuniones del Directorio para un día y Saffe lo hacía para otro.