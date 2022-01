"Entendemos que el juego es con y dentro del peronismo como columna vertebral", resaltó el presidente de la Legislatura y vice del PJ, Roberto Gattoni. La definición es todo un mensaje y se dio luego de que el legislador provincial Leonardo Gioja no descartara que el sector giojista pudiese ir en un frente distinto al que lidera el justicialismo de cara a 2023. "No puedo hablar de las miles de alternativas que se pueden dar de acá en adelante", había señalado el diputado después de que con Juan Carlos Gioja y Graciela Seva se abrieran del bloque PJ y armaran uno propio. Inclusive, no había desechado la posibilidad de una competencia al oficialismo uñaquista de cara a 2023. "Se verá", había respondido ante la consulta. En ese punto, el titular de la Cámara y mano derecha de Sergio Uñac respondió que, "si en algún momento lo deciden, estamos dispuestos a trabajar y resolver una interna, lo que es sano y democrático".

A todo eso, Gattoni reiteró que "voy a hacer todos los esfuerzos para que trabajemos juntos y unidos. Es lo mejor que le puede pasar al justicialismo. Pero no se puede obligar a nadie". Las declaraciones y hechos políticos tuvieron su punto de partida luego de que los tres diputados giojistas se opusieran fuertemente al proyecto de la gestión uñaquista de reforma del Código Electoral, la que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales. El rechazo fue de tal magnitud, al punto que los legisladores, inclusive, judicializaron el tema y pidieron la inconstitucionalidad (Ver recuadro).

Las PASO obligaban a la ciudadanía a meterse en la vida interna de los partidos a la hora de elegir los candidatos que luego competirían en la elección general. Pero, en la mayoría de los casos, se daba que las fuerzas políticas llegaban a una lista de consenso y, encima, los electores no tenían nada que definir, por lo que las primarias se terminaban convirtiendo una encuesta.

Al sacar las PASO, son las agrupaciones (ya sean partidos o alianzas) las que deben escoger a los postulantes que, luego, pondrán a consideración de la sociedad. Gattoni resaltó que, con la modificación del Código Electoral, se instalan las internas partidarias, en las que "se pone en valor a las agrupaciones políticas, que son las que resolverán los candidatos".

El giojismo, a través de la agrupación Lealtad Justicialista, le hizo interna a Sergio Uñac por la conducción del PJ en marzo de 2020. El resultado fue categórico: la lista del Gobernador y líder del partido venció con casi el 70 por ciento. Un eventual camino de competencia puertas adentro se vislumbra empinado para el sector giojista, sumado a que el uñaquismo ha sumado una cantidad importante de afiliados.

Luego de que Leonardo Gioja hablara de las "miles de alternativas que se pueden dar de acá en adelante" al consultarle si pueden jugar en otra coalición, Gattoni fue claro con el mensaje. "En general, el peronismo juega en el peronismo. Ha sido siempre nuestra línea de actuación, aunque cada uno es libre de asociarse políticamente con quien entienda que tiene afinidad", remarcó.

El presidente de la Cámara, además, recordó que "el que gana gobierna y el que pierde, acompaña. En el peronismo hay conceptos como lealtad, verticalismo y la conducción unipersonal. Son cuestiones tradicionales. Pasó con José Luis Gioja y el que conduce ahora la provincia y el Partido Justicialista es Sergio Uñac".



Puja por el nombre

Los diputados giojistas comunicaron la apertura de un nuevo bloque, al que llamaron Frente de Todos San Juan. Los presidentes de la coalición impugnaron el nombre porque entienden que los legisladores no representan a todas las fuerzas políticas, entre otros argumentos.



Sin estructura

El diputado Leonardo Gioja había dicho que iban a solicitar estructura de bloque, lo que contempla cargos de secretario y director de bancada. Sin embargo, el presidente de la Legislatura, Roberto Gattoni, había señalado que no corresponde en base a antecedentes y por el gasto que implica.

Freno a la elección de candidatos por internas

La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, suspendió la vigencia del artículo del nuevo Código Electoral que establece el sistema de elección de candidatos de las agrupaciones a través de internas partidarias. Así, la magistrada le hizo lugar a una cautelar que habían planteado los abogados de los tres diputados giojistas. Si bien hay un freno al nuevo mecanismo, lo cierto es que la elección de autoridades provinciales se realizará, al menos, dentro un año y medio. La suspensión puede afectar otro cambio que debe realizarse tras la reforma del sistema electoral, que es a la ley de partidos políticos. Según fuentes judiciales, no puede modificarse dicha normativa mientras esté en pausa una parte clave del Código. No obstante, desde Fiscalía de Estado, que conduce Jorge Alvo, habían asegurado que apelarán la cautelar en febrero, tras la feria judicial, mientras que el cambio a la legislación de las fuerzas políticas estaba previsto para abril o mayo.

Los legisladores giojistas acudieron al Contencioso Administrativo luego de que la Corte de Justicia les rechazara el planteo de inconstitucionalidad del Código Electoral sin entrar a analizar la cuestión de fondo, ya que los que pueden ir al máximo tribunal sin escalas son el fiscal de Estado y el fiscal General de la Corte. Así, Tettamanti tendrá que definir si hay inconstitucionalidad o no.