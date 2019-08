Ronda. Francisco Torti, Leonardo Domínguez, Daniel Tejada y Daniela Pinardi compartieron la charla con los conductores del programa de Radio Sarmiento, Julio Turcumán y Walter Rios.



Coincidencias y diferencias. Análisis y opinión. Todo eso conjugaron y brindaron cuatro periodistas de diferentes medios al repasar las elecciones presidenciales y legislativas en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. Fue un cóctel vibrante, que incluyó reflexiones sobre los principales candidatos a nivel nacional y local y hasta el rol de los medios de comunicación. Los protagonistas: Daniela Pinardi, de Canal 5 Telesol; Francisco Torti, de Diario El Zonda; Daniel Tejada, de Canal 13, y Leonardo Domínguez, de Diario Huarpe.

El primer eje fue qué pesará más a la hora de la elección e inclinará el voto de los ciudadanos: la crisis económica que atraviesa el macrismo o las causas por corrupción del kirchnerismo que el Gobierno nacional ha puesto sobre la palestra. Torti destacó que "la cuestión económica va a influir bastante en la decisión del electorado". Por su parte, Domínguez señaló que "históricamente, el factor económico ha jugado un papel preponderante", pero que "ahora se suma que el Gobierno nacional haya orientado la campaña a resaltar las causas de corrupción de Cristina". A su vez, Tejada indicó que "es difícil", ya que "el electorado es muy diverso y hay distritos que posiblemente estén más volcados hacia un lugar o hacia el otro". Y Pinardi manifestó que "hay muchos que van a votar con el bolsillo, hay sectores que la están pasando muy mal".

A una semana de las PASO, una ronda de periodistas analizó el tablero electoral.

Sobre si una eventual derrota implicaría el fin del kirchnerismo, la periodista de Canal 5 indicó que "no. Es una fuerza superadora del peronismo, es como más progresista y está un poco más a la izquierda. Va a tener continuidad en el tiempo, dentro del PJ". El colega del 13 expresó que "tengo mis reservas. Es un fenómeno que no he apreciado desde el regreso de la democracia. El volumen de movilización con el que cuenta tiene que ver con una cuestión emocional". El profesional de Diario El Zonda apuntó a una característica del justicialismo: "Ninguno tiene fin acá. Todos tienen la habilidad para reciclarse. Dentro del kirchnerismo vas a encontrar menemistas, cafieristas". En contraposición, el redactor de Diario Huarpe sostuvo que "Cristina no se va a reciclar, va a seguir con este 30 por ciento porque la gente que la sigue lo hace con una fuerte identificación ideológica y emocional. El kirchnerismo en algún momento va terminar desapareciendo, el PJ no". En cuanto a una posible caída del macrismo, Tejada indicó que sí sobrevivirá. Si no es Macri, "vendrá (Horacio) Rodríguez Larreta, (María Eugenia) Vidal. Llamale Pro, no sé". Pinardi, por su parte, resaltó que el presidente "no es una figura política representativa, más bien, lo que representa es un modelo neoliberal". Y Domínguez afirmó que "la fortaleza de Macri es el odio hacia Cristina".

En el escenario local, los periodistas descontaron un triunfo del Frente de Todos. Sobre la "ganancia" para los postulantes locales de las últimas visitas de los precandidatos a vicepresidente de los principales espacios, el de Diario Huarpe expresó que "a Gioja no le hace falta que venga Cristina, no lo levanta mucho más. Pichetto, al ser la pata peronista de Cambiemos, puede ayudar un poco más a Orrego". El del 13 explicó que la visita del senador "le convida grieta" al santaluceño, "una grieta en la que no está interesado en entrar", salvo ahora por las circunstancias. El del Zonda resaltó que "Pichetto no le suma ni ayuda a nadie" y agregó que "no sé si Orrego es opositor y tampoco creo que sea líder". En cambio, Tejada subrayó que "lo ve carreteando con un estilo muy propio, con los suyos. Ahí veo alguna potencialidad desde ese lugar". Domínguez dijo que "se va a quedar con el liderazgo de la oposición" y la periodista del 5 opinó que es posible.

En cuanto al rol de los medios, Pinardi subrayó que "hay todo un sector que se las ha arreglado para instalar estos temas de las causas de corrupción del kirchnerismo". Tejada celebró que se derrumbara "el mito de que los medios son objetivos y que no juegan intereses. Nos pone en un lugar de hacernos cargo". Domínguez dijo que "las causas se tienen que militar desde la opinión, no forzando datos ni mintiendo", mientras que Torti expresó que "producto de esto, cada vez se está perdiendo más la credibilidad".

