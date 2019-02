Es un placer ver que, a medida que pasaron los años, nuestra joven democracia fue madurando. El inicio de las campañas de los diferentes aspirantes es casi aburrido comparado con lo que solían ser las pasiones extremas de antes que solo se habrían visto en alguna escaramuza de Rawson. Si bien en todo el mundo se tiende a volver al pasado desde el Brexit del Reino Unido hasta la elección de Trump en USA y recientemente en Brasil con Bolsonaro, en Argentina parece atenuarse de a poco el intento de división hasta en las familias que propusieron Néstor y Cristina. Pretendieron hacer lo mismo que Raúl Alejandro Apold, el informador público de Perón. Casi lo logran, pero llegaron nada más que a la sanción de la Ley de Medios que, es de esperar, sea derogada aunque nadie esté exigiendo, por ejemplo, la aplicación autoritaria de "cadenas nacionales" con la excusa del "poder concentrado de los medios". Claro, es posible que esto cambie cuando comience la real disputa nacional para agosto, pero, atengámonos a lo que pasa en nuestra provincia. Como primera observación tenemos que decir que el primer acto de campaña del gobernador Uñac ha sido, sin ninguna duda para nosotros, una correcta selección de las fechas. El manejo de los tiempos es una de las principales virtudes del político, que opera como un director de orquesta, quien debe ensamblar la estridencia de las trompetas con el furor de los timbales cuando aparece el personaje principal y regular la dulzura del oboe y las flautas con la grandiosidad de los violines durante el desarrollo intermedio o la parte romántica. Durante los dos primeros meses, enero y febrero, Uñac dejó totalmente inutilizada a la oposición al inducir a los votantes a tener toda su mirada concentrada en él, la carrera de bicicletas primero y la Fiesta del Sol después. ¿Dos actos de gobierno? Estrictamente no, pero son dos oberturas como la de Guillermo Tell y La Urraca Ladrona juntas, pegadizas y fáciles de recordar. Rossini por dos. Uno tiene la sensación de que después de escucharlas ya se puede retirar del teatro sin esperar el resto. Claro, siempre se corre el riesgo de que algo salga mal y se arruine todo, pero para ello debe sobrevenir un desastre natural porque lo demás se puede controlar. Otra ventaja es que, a diferencia de lo que suele ser común, en este caso no hizo falta que el candidato fuera hacia la gente sino que la gente vino hacia él, y en forma masiva, por lo menos hasta ahora en la Vuelta de San Juan. La autoestima al palo, transmisiones televisivas mundiales mostrando la provincia... perfecto. Respecto de la Fiesta del Sol, falta saber si el público asistirá a Chimbas con el mismo fervor que lo hacía al autódromo.

La demanda de entradas muestra al comienzo el mismo interés pero en la calle los comentarios hablan del temor a llegar a una zona peligrosa por antecedentes. Uno entiende que, si no se hace nada, Chimbas seguirá igual para siempre y que la radicación del predio puede ser útil para un cambio a mediano plazo, lo mismo hizo el gobierno nacional instalando la Villa Olímpica en barrios humildes de Buenos Aires. El ex ministro Llach ha propuesto hace muchos años que las mejores escuelas se instalen en los barrios peor calificados. Veremos. Por lo pronto los primeros relatos de quienes tuvieron que ir a la costanera del río fueron positivos. La cosa es que, terminado febrero también, habrán terminado dos meses pre electorales con las primarias el 31 de marzo. Ah, en marzo, una semana menos por el carnaval, la fiesta sigue hasta el 5 con feriados y luego antes del domingo 10 hay solo 3 días hábiles. Las clases en las escuelas comenzarán el 6, por lo que de no mediar conflicto cuya sombra no aparece en el horizonte, todo quedará reducido, en el plano político, a 3 semanas. La oposición no ha logrado hacerse un lugar en este calendario. Tímidamente Marcelo Orrego ha lanzado el tema del boleto estudiantil gratuito, bandera algo difícil de sostener no tanto por la cuestión económica sino porque el problema de la educación en San Juan es su baja calidad y no la cantidad de alumnos dado que el porcentaje de escolarización es normal. Hay subsidios nacionales como la AUH cuya condición principal es que las madres manden a sus hijos a la escuela y otros provinciales. Está el boleto escolar a $5,50 cuando el común cuesta $16,90, es decir, dos terceras partes del costo real para 20 millones de boletos ya son pagadas por la tesorería. También está la cuestión del subsidio cruzado que significaría hacerle pagar a los demás viajantes lo que no pagarían los alumnos. Otra cosa muy buena que implica madurez es que los votantes estén valorando cada vez más a sus intendentes. La era del "arrastre" de votos por sábana a todos los candidatos, va siendo cosa del pasado. El fraccionamiento o "corte de boleta" se está poniendo de moda y esto exige que los funcionarios se ocupen más de la gestión vecinal que de la pertenencia partidaria. A nivel nacional falta mucho tiempo para hacer diagnósticos.

Hoy la información circula a una velocidad tan alta como la música de los DJ que enlazan solo los estribillos. Siempre nos quedamos con el último round de la pelea de box. Y ni siquiera estamos en la presentación de los contendientes, que ocurrirá recién en agosto, cuando las primarias.