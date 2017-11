En un día marcado a fuego por la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, no podía faltar la palabra de la flamante diputada porteña Elisa Carrió. Desde su cuenta de Twitter, una de las fundadoras de Cambiemos "festejó" la situación del ex ministro de Economía kirchnerista con una foto de la virgen y su muñeca bebe bautizada "Republiquita".



"¡VIVA LA REPÚBLICA!", esa fue la frase que destacó Carrió en el tuit para acompañar la foto. Fue el único tuit con el que la diputada se refirió a la detención de Boudou en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. El ex funcionario debe justificar US$ 80.000 de su patrimonio, la compra de un departamento de su ex novia Agustina Kämpfer y el patrimonio de su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona .



La semana pasada, Carrió también había celebrado la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Tras el pedido del ex funcionar de que le manden champagne a la diputada, Carrió respondió: "Que no me manden, porque no tomo alcohol". Y agregó: "Para mi termina una lucha de largos años. Tocar a De Vido es tocar el centro del SISTEMA CORRUPTO del gobierno K, sindical, y empresarial".