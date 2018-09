Durísima. CFK escribió ayer respecto de Clarens que "...un "arrepentido" del planeta Bonadio, a quien no conozco y sólo escuché nombrar en televisión, dice que yo le daba órdenes. Y pensar que había algunos que decían que la loca era yo".





Desde que arrancó la investigación por los famosos cuadernos de la corrupción K se esperan datos en las provincias respecto de la posible vinculación con dirigentes políticos y empresarios del interior. Esas informaciones empezaron a aparecer la semana pasada y se profundizaron el lunes a la noche en el programa de TV Animales Sueltos en donde exhibieron un listado de empresas que habrían pagado coimas. En esa lista aparecieron al menos tres que son de capitales sanjuaninos: Mapal (familia Pallucchini), IVICA - Ante Dumandzic (familia Dumandzic) y Tabolango (familia Martín). De los propietarios de esas empresas, nadie atendió los teléfonos para responderle a este medio. Y de los responsables institucionales, José Luis Gioja y José Estrada, exgobernador y exministro de Infraestructura respectivamente, el primero dijo que hay que esperar a que la Justicia termine de investigar. Y el segundo, como ya ocurrió varias veces antes, atendió el llamado y prefirió no hablar cuando se enteró que debía responder preguntas a periodistas.



El financista Ernesto Clarens entregó una lista donde nombra al menos a 86 empresas como las que "pagaron coimas" a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre los años 2003 a 2015 por un total de 660 millones de pesos como "mínimo". Todo el listado de obras en todo el país representan 33.000 millones de pesos en contratos. Si las empresas pagaron un 20% en sobornos, eso arroja una cifra de 6.000 millones de pesos, "que al tipo de cambio de 2010 representan 1.650 millones de dólares", según Clarín.



La primera versión judicial indicaba que todas las empresas del listado habrían pagado sobornos, pero ayer varios diarios afirmaron que sólo lo habían hecho "hasta el lugar 41", lo que dejaría afuera a IVICA - Ante Dumandzic y Tabolango. Las fuentes de los diarios porteños no aclararon si eso implica o no haber quedado fuera de sospechas. Además de las empresas locales hay otras, como Panedille, Techint y Chediack, que tienen y tuvieron una importante cantidad de obras realizadas en la provincia, como la ruta 150, los diques Caracoles y Punta Negra, entre otras.



Ninguno de los empresarios sanjuaninos quiso expedirse ayer a la tarde sobre el tema. Gioja se limitó a decir que "no quiero hablar hasta que no termine la investigación. No quiero opinar. Que investiguen todo lo que tienen que investigar. Estoy orgullosísimo de todo lo que hemos hecho. Las empresas nombradas, básicamente, han trabajado fuera de San Juan. Yo no abro juicio sobre ellas". Tampoco hablaron desde la Cámara de la Construcción, a pesar de los intentos de este diario.



En tanto que el actual ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, dijo que "la Cámara de Diputados local ya está auditando obras ejecutadas en la provincia de carácter nacional y provincial. Es un listado importante el que se ha dado a conocer y hay que ver si es totalmente cierto. Está en la Justicia y ahí se verá todo lo que corresponde".