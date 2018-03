Avances. El encuentro se desarrolló en Chile y participó, entre otros, el ministro de Infraestructura de San Juan, Julio Ortiz Andino.

Una decena de consorcios con firmas de España, Francia, China, Estados Unidos, Suiza, Chile y Argentina continúan camino para lograr quedarse con la obra vial más importante que tiene Latinoamérica, según informaron desde el Ministerio de Transporte de la Nación. Ayer se reunieron los integrantes del Ente Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) en Chile, y dieron a conocer los nombres de los grupos que participan. Ahora el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Ebitan, deberán analizar cada oferta y los que cumplan con los requisitos podrán presentar la oferta económica, el último paso antes de la adjudicación.



El encuentro entre las autoridades también tuvo novedades respecto de la conformación del ente: "Se realizó el traspaso de la presidencia de Ebitan a la delegación argentina que se hará efectivo el 11 de marzo", comunicaron ayer desde Transporte. Hasta el momento, la presidencia era ejercida por Chile a través de Enrique Álvarez Jaqué y debía pasar a mando argentino una vez concluido el procedimiento de precalificación. Ayer acordaron que "a partir de marzo de este año, el director Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Obras de Transporte, José Luis Lodeiro, ejerza la presidencia del organismo hasta tanto finalice el procedimiento de licitación y se adjudique la obra", finalizó el escrito del ministerio que dirige Guillermo Dietrich.



La presidencia del ente binacional es importante porque quien la ejerza, podrá dar impulso a las gestiones entre ambos países. Las empresas que siguen son: Solicitante N´ 1: Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S. A, China Railway Tunnel Group LTD y Benito Roggio e Hijos S.A.; Solicitante N´ 2: Astaldi SPA, FCC S.A, Rivas S.A; Solicitante N´ 3: China Railway Construcción Corporate Limited, Panedile S.A.; Solicitante N´ 4: Power China LTDA, SACDE S.A.; Solicitante N´ 5: CCCC LTDA, JCR S.A., Solicitante N´ 6: Dragados S.A., Techint S.A., Besalco S.A.; Solicitante N´ 7: Salini Impregilio SPA; Solicitante N´ 8: OHL S.A., Condotte S.A, Rovella S.A; Solicitante N´ 9: STRABAG, JCC S.A., Obras Subterráneas S.A. Agencia Chile; Solicitante N´ 10: SACYR Construcción S.A., SK Engineering y Construcción CO LTD, Cooperative Muratori Y Cementisti CMC, ICM S.P.A.