Encuentro. El gobernador Uñac estuvo reunido ayer con el ministro Dietrich para acordar detalles de las obras de mejoramiento del Aeropuerto Sarmiento ubicado en Las Chacritas.







Con una inversión total estimada en los 1.100 millones de pesos, que saldrán de las arcas nacionales, el próximo 2 de noviembre comenzará la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. También hasta ese día hay plazo para presentar ofertas en el marco de la licitación para la repavimentación de la pista, calles de rodaje, plataforma comercial y un nuevo balizamiento. Son todas obras que permitirán a la estación aérea local mejorar el nivel del servicio a los pasajeros y que generarán un total de 431 empleos directos y 516 indirectos.



Las novedades se conocieron luego de un encuentro que mantuvieron ayer Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, con el gobernador Sergio Uñac. "Las obras de la nueva terminal empezarán el 2 de noviembre", dijo el mandatario a la salida del encuentro.



La nueva estación de pasajeros contará con una superficie total de 4.900 m2, mientras que la actual, que será demolida, tiene 1.706 m2. Tendrá dos pisos y dispondrá de dos nuevos puentes fijos, con sus correspondientes mangas, para comodidad de los pasajeros.



"Estamos comprometidos con seguir haciendo las obras de infraestructura necesarias para que Argentina esté cada vez más y mejor conectada", expresó el ministro Dietrich. Y el gobernador Uñac sostuvo que "tuvimos una excelente reunión de trabajo porque estas obras de infraestructura fortalecen el perfil turístico de la provincia que estamos construyendo los sanjuaninos".



La obra del aeropuerto es una de las que recibió el apoyo del Gobierno nacional, al igual que otras que serán incluidas en el presupuesto del 2019 (ver página 4).

Comodidades. Con las nuevas características que pasará a tener la estación aérea local estará preparada para la llegada con todas las comodidades de vuelos internacionales y con aeronaves de mayor porte.







Cabe aclarar que durante la construcción de la nueva terminal no se suspenderán los vuelos, pero sí durante los arreglos de pista y las calles rodaje que, aunque todavía no tienen fecha de inicio se prolongarán durante 3 meses. Durante ese tiempo los aviones serán derivados a Mendoza.



Entre las principales características de los trabajos previstos en la estación aérea local se encuentran que en la planta baja se ubicará el hall de arribos y partidas, el hall de check in con 12 puestos de atención y se incorporarán 12 cintas con balanzas y una cinta colectora, a fin de mejorar el traslado del equipaje y el carrusel. También estarán las oficinas para líneas aéreas y áreas de control como Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Aduana y Senasa, confitería, comercios y sanitarios.



En la planta alta, la sala de preembarque internacional incluirá dos puertas de embarque, espacio con capacidad para 120 personas sentadas, sanitarios, locales comerciales y confitería.



También se repavimentarán la pista y las calles de rodaje y se reparará la plataforma comercial del aeropuerto y se ampliará de 22.000 m2 a 42.000 m2, lo que permitirá duplicar su capacidad y el estacionamiento de aeronaves de mayor porte, como las utilizadas en vuelos internacionales. De esta manera se podrá disponer de 6 posiciones para aeronaves del tipo de un Boeing 737, o bien otorgar espacio para 2 aeronaves del tipo de un Boeing 757 o 767.







Cabotaje

60 Es la capacidad de pasajeros que tendrá la sala de preembarque para los vuelos de cabotaje.

Trabajo

431 Son los empleos directos que generarán las obras de remodelación. Sumados los indirectos llegarán a casi 1.000.

Estacionamiento

El nuevo estacionamiento vehicular es una mejora que ya está finalizada. Hoy cuenta con más del doble de capacidad, ya que aumentó de 110 a 274 cocheras, además de tener espacios cubiertos y lugares designados especialmente para embarazadas y para personas con capacidades especiales.

Migraciones

El sector de Migraciones tendrá 4 puestos de atención e incluirá dos puertas de embarque y espacio de espera de 320 m2. Además, en la planta alta habrá sectores de control de rayos con 2 scanners y cerramiento corredizo, lo que permitirá utilizarlo en caso de tener sólo operaciones de cabotaje.