En el búnker de ADN de Libertador a metros de Urquiza, la música en los parlantes sonaba a buen volumen pasadas las 21, cuando el candidato a senador Martín Turcumán se dirigió a los 50 militantes presentes y medios de comunicación, acompañado por Viviana Belén, Vicente Mut y Viviana Sansó para resaltar la satisfacción de haber completado la primera experiencia electoral del Frente político.



A esa hora Turcumán afirmó que todavía no contaba con las cifras obtenidas como para hacer una lectura de comparación con respecto a las PASO, cuando obtuvo el 2,79%.



Con el 99,15% de las mesas escrutadas, la fuerza política había mejorado 2 décimas en el porcentaje.



El balance que sí realizó Turcumán fue el de "la coyuntura del marco en el que nació este partido no ha sido de las mejores. Teníamos un escenario muy polarizado, con un electorado muy atento a cuestiones nacionales. Nacemos con un planteo provincial. Estamos muy conformes, porque no teníamos viento a favor y lo superamos para poder desarrollar ahora nuestras propuestas".

Balance positivo en Nueva Izquierda

En el búnker de Nueva Izquierda estuvieron muy atentos a los datos que se iban publicando en la TV. El 2,74% de los votos, superior al 1,62% de las PASO, fue considerado positivo para la candidata a senadora Mary Garrido: "Esto se condice con la forma que llevamos nuestra campaña, buscando una alternativa de izquierda que pueda terciar ante esta polarización".

Conformidad en el FPP

En el Partido Socialista, integrante del Frente Progresista Popular (FPP), el candidato a senador Benjamín Kuchen destacó que "ante una polarización mucho más fuerte, seguramente íbamos a disminuir los valores de las PASO, pero conseguimos pequeños progresos", al obtener 2,56%, 2 décimas más que lo que consiguieron en las PASO de agosto.