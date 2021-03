A pesar de que ambos fueron electos bajo el mismo armado político y en la misma boleta, la relación entre el jefe comunal de Angaco, Carlos Maza Peze, y el concejal oficialista Claudio Palacio no atraviesa su mejor momento y está que pende de un hilo. Dentro del cuerpo deliberativo, el edil promovió informes sobre las cuentas del ejecutivo y lo hizo gracias al apoyo de dos opositoras. La movida no le cayó bien y generó molestia en el intendente, al punto que indicó que, al parecer, Palacio "se olvidó de dónde viene". El cruce entre ambos viene a reeditar las duras peleas que tuvieron las últimas gestiones municipales con miembros del palo en el Legislativo. Incluso, algunas de ellas escalaron y se convirtieron en denuncias penales y en un pedido de suspensión al entonces jefe comunal (ver recuadro). En el escenario actual, que Maza Peze tenga diferencias con un edil aliado significa un dolor de cabeza, ya que, de enemistarse, perdería la mayoría dentro del Concejo y tendría más dificultades para avanzar con proyectos propios.

El cruce con Palacio no es la primera diferencia que el intendente de Angaco tiene con alguien que lo acompañó en la campaña y que compartió espacio en la boleta. Es un hecho que está distanciado del diputado departamental Marcelo Mallea. A los pocos días de asumir, el legislador decidió dejar el armado por el que fue electo y conformó un bloque propio junto al legislador de San Martín, Miguel Ángel Sánchez. Tanto Maza Peze como Palacio y Mallea jugaron en las elecciones bajo el paraguas de San Juan Primero, frente que lideró ADN, de Martín Turcumán. Tras el comicio, el intendente bloquista dejó ese espacio y retornó a sus orígenes para trabajar "junto al gobernador". En el caso de Palacio, que viene del justicialismo, conformó el bloque San Juan Primero en el Concejo Deliberante junto a los ediles Alejandro Paredes y Cecilia Naveda y, con ellos, el jefe comunal tiene mayoría dentro del cuerpo. El sector opositor quedó integrado por Natalia Marín y Valeria Olivera, ambas del PJ, quienes ingresaron por el Frente Todos, de la mano del exintendente José Castro, quien había impulsado a su hermano como su sucesor.

Al ser consultado sobre las diferencias, Palacio dijo que el primer cruce se dio con el presupuesto 2021. "Había varios artículos que establecían cambios de partidas presupuestarias entre áreas. Nosotros se lo rechazamos, pero no tuvo curso porque el intendente vetó esos cambios", explicó. Además, dijo que, con apoyo de las concejales opositoras, "hemos pedido informes por los ingresos de Nación y de provincia que llegaron por el terremoto. Queremos saber en qué se ha gastado y cuántas familias se ha ayudado". En esa línea, manifestó que "el Ejecutivo debería entender que nuestro trabajo es controlar, no es que estemos en contra. Las cosas que estén bien las vamos a apoyar y las cosas que están mal las vamos a decir". También indicó que "no porque haya llegado con un equipo tenga que acompañar en todo" y que "no me gustaría apartarme del bloque".

Por su parte, Maza Peze se mostró molesto sobre la postura del edil, ya que indicó que "llegó a ese cargo gracias a un equipo de trabajo y parece que se ha olvidado de donde vino. Es una lástima. Si está jugando con la oposición es porque se olvida con quien llegó". Además, dijo que "lo están utilizando y está mal asesorado". Si bien no lo manifestó, los dardos apuntaron contra Castro, ya que Marín y Olivera responden al exintendente. Sobre las cuentas dijo que está tranquilo porque "estoy haciendo las cosas bien".

Denuncia, suspensión y procesamiento

El exintendente de Angaco, José Castro, mantuvo duros cruces con un concejal que fue su aliado. La puja con José Risueño se inició por varios pedidos de informes y escaló al punto de una denuncia penal por el uso de maquinaria municipal en un predio privado de Chimbas. Tras una investigación judicial, Castro fue procesado. En paralelo, Risueño, junto al resto de los concejales promovieron la suspensión del intendente, medida que sólo duró 24 horas, ya que Castro retornó a su cargo tras presentar un recurso de amparo en la Justicia.

En la primera gestión de Castro, fue el concejal Enrique González el que se alió con dos opositores y le ocasionó dolores de cabeza con la presentación de proyectos.