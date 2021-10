En las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya han asignado turnos durante todo este mes para recibir las consultas de todas aquellas personas que tengan los 30 años de aportes y que estén desempleadas al 30 de junio de 2021, pero que les falten cinco años o menos de la edad jubilatoria para acceder a la jubilación anticipada. Néstor Romero, titular de la Unidad de Atención Integral (Udai) Rawson, señaló que la expectativa es que unos 250 hombres y mujeres sean beneficiados con el régimen hasta fin de año. El programa tiene vigencia hasta junio de 2023, lo que da el plazo para que se anoten más interesados que puedan cumplir con la edad requerida y, así, llegar a un universo, de máxima, de 2 mil personas en total, indicó el funcionario.



El régimen denominado Prestación Anticipada integró el paquete de anuncios del Gobierno nacional tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre. A fines de ese mes, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia que puso en marcha el mecanismo. La normativa general establece que los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60, por lo que, para acceder al nuevo régimen, los primeros deben haber cumplido 60 años y 55 las segundas. Se trata del piso, ya que también ingresarán al programa los varones que están dentro del margen de 61 a 64 años y las damas que tengan entre 56 y 59 años, explicó Romero. Otro de los requisitos que indica el decreto tiene que ver con que los interesados deben acreditar 30 años de servicios. Y la tercera condición es que las personas deben encontrarse en situación de desempleo al 30 de junio de 2021.



El monto del haber que percibirán los beneficiarios de la prestación anticipada será el equivalente al 80 por ciento del haber calculado a la fecha de la solicitud, "no pudiendo, en ningún caso, resultar inferior" a la jubilación mínima. Cuando los varones lleguen a los 65 años y las mujeres a los 60 cobrarán el 100 por ciento del haber que les corresponda.



En ese marco, el titular de la Udai Rawson de Anses destacó que "era muy demandada la prestación", que "se ha generado mucha expectativa", aunque aclaró que "no es para todos", debido a los requisitos establecidos. En base a las estadísticas de otros regímenes y la proporción habitacional de San Juan, Romero manifestó que las estimaciones arrojan que a fin de año el beneficio alcanzará a 250 personas y que el horizonte a junio de 2023 es que se llegue a un total de 2 mil. El funcionario expresó que desde el 1 de octubre vienen dando turnos en las distintas unidades de Anses en la provincia, en los que se atiende a los interesados y se les explica si se encuentran o no dentro del régimen. Los hombres y las mujeres pueden acceder al programa mientras cumplan los 60 y 55 años respectivamente hasta junio de 2023, siempre y cuando estén encuadrados en las otras condiciones.



Así, Romero remarcó que, "felizmente, estamos dando curso a la agenda positiva del Gobierno nacional que, por la situación de pandemia, los esfuerzos fueron destinados al cuidado de la salud".

Tareas de cuidado

Anses había lanzado un plan que apunta a mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse, pero no cuentan con los años de aportes. Así, el régimen les reconoce años de aportes por los hijos que tengan o hayan tenido bajo su cuidado. En San Juan serían unas 6 mil mujeres.