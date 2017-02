La Municipalidad la Capital tiene en carpeta para 2017 la creación de un anillo que estará dentro de la Circunvalación y que será exclusivo para ciclistas. La idea es que conecte, en una primera etapa, cuatro espacios verdes a través de cuatro calles.



Se trata de las calles Pueyrredón en el lado Este; Juan Jufré hacia el Norte; Las Heras al Oeste; y Pedro de Valdivia al Sur. Estos caminos fueron elegidos por el ancho de sus trochas, lo que va a permitir la demarcación de la bicisenda sin afectar

substancialmente el tránsito automotor. Lo que están definiendo son las calles que unirán estas cuatro principales, pues no todas se conectan (ver infografía).



Por su parte, el circuito va a a conectar cuatro espacios verdes, en los que construirán espacios para dejar o sacar bicicletas pues la iniciativa contempla la posibilidad de poder usar rodados municipales y públicos, como sucede por ejemplo en Buenos Aires (aunque esto será para una etapa más avanzada, explicaron).



También habrá máquinas para hacer ejercicios como los que conforman los circuitos de salud ya existentes, talleres de reparación de bicicletas, bares saludables y baños públicos.

Se trata de las plazas Martín Fierro, donde está el Skate Park, por Pueyrredón; la de Concepción, por Juan Jufré; el Parque de Mayo, por Las Heras; y la plaza de Trinidad, por Valdivia.



Este es un anillo de aproximadamente 13 kilómetros y va a ir complementado con accesos internos que irán de Norte a Sur y de Este a Oeste, es decir, el circuito estará atravesado por una cruz. Esto va a permitir que haya conectividad en la circulación de los ciclistas. En una fase más avanzada, irán ampliando las bicisendas hacia los departamentos aledaños.



La obra va a incluir también señaléctica, pintura y la construcción de puestos o refugios para permitir el descanso de los ciclistas, entre otros aspectos.



Aún no tienen el monto exacto de inversión, pero estiman que rondará los $500.000 por kilómetro de circuito.



Por otro lado, la bicisenda no va a requerir una delimitación con guardarrailes o cordones de hormigón, sino que utilizarán separadores plásticos que van adheridos al pavimento y se usan precisamente en ciclovías.