Agenda. Los miembros de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, encabezados por el vice Marcelo Lima, definieron los temas que se debatirán hoy en la sesión extraordinaria.

En la Cámara de Diputados se realizará hoy la sesión extraordinaria en la que, entre otros puntos, se tratará la reforma de ciertos detalles del procedimiento de Flagrancia, el sistema de enjuiciamiento exprés para delincuentes atrapados con las manos en la masa. Según el proyecto, los jueces no podrán otorgar una medida alternativa de solución de conflicto como la probation sin el acuerdo previo y expreso del fiscal y la defensa. La medida apunta a que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, consienta o no un beneficio que implica que un imputado quede liberado de una sentencia luego de cumplir tareas comunitarias, pautas de conductas y entregue una suma simbólica de dinero.



La modificación a Flagrancia es más amplia, ya que además el mecanismo se extenderá a Jáchal e Iglesia, departamentos que no habían sido contemplados en la primera etapa. El procedimiento comprende a los delitos cuya escala penal no supere los 20 años (como los hurtos, robos, lesiones y resistencia a la autoridad) y sí deja afuera a los ataques sexuales y homicidios. El Gobierno ha dado muestras de su apuesta al sistema, al punto de que no ha tenido problemas en hacerle modificaciones y hacerlo flexible a las necesidades y circunstancias.



Además, los diputados tratarán en la sesión el pacto fiscal que la provincia firmó con la Nación en noviembre. El aval legislativo es clave para que San Juan reciba este año unos 200 millones de pesos y que en el transcurso de 10 años termine percibiendo los aproximadamente 5.000 millones de pesos en concepto de compensación por renunciar a una demanda contra el Estado nacional. También está el proyecto para la expropiación del terreno ubicado en avenida de Circunvalación y España para construir la nueva Central de Policía. Y se suma la iniciativa para la creación de un régimen de promoción y fomento de la actividad económica minera y otro para la aceleración de emprendedores mineros con participación pública y privada, entre otros.