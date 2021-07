Las definiciones que brindaron integrantes de Consenso Ischigualasto generaron cierto malestar entre los referentes de Juntos por el Cambio, debido a que sonaron a presión cuando dijeron que, si no se lograba la unidad opositora, se iba a saber quién trabaja para el oficialismo y si el frente que conduce Marcelo Orrego pretendía ganar, esta vez, las elecciones. Con matices, Fabián Martín, Antonio Falcón, Enzo Cornejo y Gustavo Fernández dejaron traslucir su descontento, además de que le marcaron los puntos al otro espacio. El obstáculo, que a esta altura parece insalvable, es el partido ADN, que entre sus dirigentes clave está José Peluc, a quien no le dejan pasar su vinculación con el Gobierno nacional por su puesto como delegado del Enacom. Además, miembros de la principal coalición opositora reconocieron que pueden sumarse otros participantes de Consenso Ischigualasto.

Martín, de Producción y Trabajo y mano derecha de Orrego, señaló que las declaraciones de Marcelo Arancibia y Martín Turcumán "entorpecen un poco" la posibilidad de diálogo. Al lanzar el Frente Consenso Ischigualasto, el primero de estos últimos había dicho que "si no se da una fuerte unidad opositora, la sociedad sabrá quién trabaja para el oficialismo y quién quiere realmente un profundo cambio. El segundo, representante de ADN, había indicado que se verá si Juntos por el Cambio "verdaderamente, pretende, esta vez, ganar las elecciones".

El intendente de Rivadavia resaltó que "estamos focalizados en la formación de nuestro frente, amplio y muy competitivo para ganar las elecciones, pero que tenga coherencia. Sería incoherente que incluyamos gente que tiene un funcionario del gobierno nacional", en referencia a ADN y Peluc. Así, se preguntó: "Hasta dónde son oposición", a lo que agregó que "es un obstáculo que nos genera dudas". Además, resaltó que a Consenso Ischigualasto "no le hemos dicho ni sí ni no. Lo estamos evaluando". Ante la consulta sobre qué es lo que están analizando, Martín expresó que "creo que hay gente que puede estar con nosotros y gente que no". En ese marco, recordó que les han manifestado a ciertos integrantes que pueden acoplarse. Entre ellos se encuentra Arancibia, del Gen, cuya referente nacional, Margarita Stolbizer, se alió a Juntos por el Cambio por la pata radical que representa Facundo Manes. El otro es Facundo Guzmán, de la Coalición Cívica, cuya fuerza, que lidera Elisa "Lilita" Carrió, integra desde su origen la oposición al kirchnerismo. Además, Falcón, de la UCR, y desde Dignidad Ciudadana tiraron líneas con la Cruzada Renovadora, pero Alfredo Avelín había indicado que se moverán en bloque, al igual que el resto. El que tuvo conversaciones con Consenso Ischigualasto, pero, al final, firmó con la coalición que conduce Orrego es el bloquista Juan Domingo Bravo.

Por su parte, el presidente del radicalismo local señaló que "nosotros no trabajamos para el oficialismo, no sé si lo puede decir Martín Turcumán" y que "Peluc, como delegado del Enacom, cobra directamente de Cristina". Desde Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández también puso sus reparos con ADN y dijo que "hay referentes de Consenso con los que no tenemos inconvenientes en conversar".

Definiciones

Los integrantes de Juntos por el Cambio planean reunirse vía Zoom entre hoy o mañana, debido a que Marcelo Orrego se está recuperando del contagio de coronavirus. El próximo miércoles vence el plazo de presentación de alianzas electorales, mientras que el 24 es plazo límite para tener las listas de candidatos.