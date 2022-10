Si bien han judicializado el nuevo sistema electoral, el cual es idéntico a Lemas, en Juntos por el Cambio (JxC) están analizando, por ahora de manera individual, la mejor estrategia para competir en 2023 con las reglas de juego de dicho esquema de votación. En ese juego de hipótesis, lo que es casi una fija es la candidatura para Gobernador del diputado nacional Marcelo Orrego. Y lo que empieza a estudiarse es la postulación del intendente de Rivadavia, Fabián Martín, aunque no son pocos los que piensan que tal opción tiene más puntos en contra que a favor. Pero la alternativa se está viendo. Además, viene cerrando la idea de que algún referente de lo que fue Consenso Ishigualasto encabece una lista, como Marcelo Arancibia, del Gen, siempre que se produzca la unión. Y, pese a que lo descartó, sigue gustando la presencia de un cuarto espacio con Enrique Conti al frente, bloquista expulsado del partido y hoy vocal del Tribunal de Cuentas.

La fórmula fuerte, y que les gusta a muchos, es Orrego como candidato a Gobernador y Martín como vice. Se trata de las dos figuras, ambas de Producción y Trabajo, que más miden en JxC, con el diputado nacional al frente, lejos. Pero casi que representan lo mismo. O los mismos votos, aseguran otros. Por eso, está bajo análisis la posibilidad de que abra una lista el intendente rivadaviense, que sondeos preliminares lo ubican por debajo de Orrego, pero en el entorno del jefe comunal indican que aún no se ha lanzado, por lo que tiene margen de crecimiento, afirman los "cerebros" de su equipo. Así, la mirada es que pueda captar los sufragios que se le puedan escapar al líder de JxC. En esencia, el objetivo es cosechar un buen caudal que ayude a la victoria de Orrego ante una puja pareja con el Frente de Todos (FdT).

¿La contra que tiene Martín? En el armado de los al menos 10 departamentos, los postulantes a las Intendencias van a jugar a ganador, por lo que se inclinarán por aquel que más chances tenga de llegar a la Gobernación para beneficiarse de su arrastre, que en este caso es Orrego. "Está verde", admitió un dirigente al referirse a una candidatura del rivadaviense, sin desconocer que el tema se está barajando.

La otra movida que pinta es la de una lista de Consenso Ischigualasto, si es que se sella la comunión con JxC. La sanción del nuevo Código Electoral unió a ambos espacios y aceleró el trabajo para acordar los puntos en común en una sola coalición. Marcelo Arancibia, del Gen, viene haciendo punta en esa tarea y en JxC lo ven como un posible contendiente interno. El excandidato a diputado nacional apunta a que todo Ischigualasto haga el traspaso, aunque la Cruzada Renovadora viene más reticente tras el fallido intento de unidad en 2021, aunque no lo descarta, pero tomará una decisión en diciembre. El otro partido es ADN, que tiene un vínculo con los libertarios de Javier Milei, cuyo armador nacional rechazó la sociedad con JxC, lo que pone en aprietos a las gestiones de Martín Turcumán, su presidente. Entonces, se verá qué movimientos se concreta y si tiene la fuerza para un armado electoral.

Por su parte, Conti había descartado en Radio Sarmiento ser candidato a Gobernador, pero en JxC sigue gustando que sea una opción por el voto bloquista que pueda conseguir. ¿Hay posibilidades de que se lo convenza y arrime adhesiones para un objetivo mayor, que es la victoria de la alianza opositora? El tema es difícil, porque el financiamiento de una campaña no es algo menor para el vocal del Tribunal, además de que tiene que buscar una salida de dicho cargo. No obstante, en JxC aún no dan nada por cerrado.



El Frente de Todos

En la alianza oficial, es casi un hecho que el gobernador Sergio Uñac irá por otro período. Leonardo Gioja dijo que el sector Lealtad Justicialista jugará y que le gustaría que el candidato fuese José Luis Gioja. El bloquismo y el Frente Renovador están analizando si presentan listas.



Régimen electoral

El Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) permite la apertura de candidaturas a gobernador e intendentes, por ejemplo, sin límites. También contempla un esquema de tributación, en el que los votos de los postulantes de un mismo frente van a parar al que salió primero.

Judicialización

JxC había planteado la inconstitucionalidad del Código Electoral sancionado en diciembre, el cual había eliminado las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y había reinstalado las internas partidarias. El frente tuvo un fallo favorable de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, pero la Sala IV de la Cámara Civil había revocado la resolución, lo que motivó que acudieran a la Corte de Justicia. En el medio, el PJ y aliados dejaron sin efecto la ley que prohibía modificar el sistema electoral 18 meses antes de la próxima elección y, así, aprobaron un nuevo esquema de votación. Como ya había un expediente en el máximo tribunal, JxC incorporó como hechos nuevos dichas situaciones, por lo que pidió que se defina si la normativa que se dejó sin efecto tiene su aplicación el año que viene o en 2027 y la inconstitucionalidad del régimen electoral, el cual es idéntico a Lemas.