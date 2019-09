En Mendoza y ante los medios de la vecina provincia, Sergio Uñac aseguró que habrá un trabajo en conjunto entre ambos distritos para obtener beneficios regionales, de cara a un futuro gobierno de Alberto Fernández. Incluso, destacó que trabajarán junto a San Luis para actuar en bloque y solicitarle al candidato a presidente por el Frente de Todos acciones concretas que tiendan a favorecer a Cuyo. Las declaraciones del mandatario se dieron ayer, en la visita que hizo en apoyo a Anabel Fernández Sagasti, quien pelea para suceder al radical Alfredo Conejo. La actual senadora agradeció el apoyo del sanjuanino y coincidió que habrá tareas en conjunto entre las provincias para determinar "cuáles son nuestras prioridades como región". Además de las declaraciones políticas, el Gobernador recorrió una empresa metalúrgica, mantuvo una reunión con dirigentes políticos y almorzó con intendentes (ver nota vinculada).



La llegada de Uñac a Mendoza se dio en el tramo final de la campaña electoral para elegir gobernador. En ese marco, Fernández Sagasti buscó apoyo con referentes de peso, tanto regionales como nacionales. Así, la semana pasada hizo su visita el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá. Ayer fue el turno del mandatario local y el jueves llegará Sergio Massa. A su vez, Alberto Fernández estará en la semana previa al comicio del 29 de este mes. La actual senadora destacó la gestión uñaquista y "el proyecto sostenido en el tiempo" que tiene San Juan, logros que busca replicar en su provincia (ver entrevista).

Uñac y la candidata a gobernadora coincidieron que la Ruta 40 es clave para el desarrollo regional.

Sobre la tarea en conjunto entre las provincias de Cuyo, Uñac dijo que "tenemos que poder establecer una agenda de políticas públicas comunes, en la que podamos identificar problemas y, a partir de ahí, poder establecer soluciones". Bajo ese marco, el Gobernador sostuvo que hay conversaciones con Fernández sobre las necesidades de la región. Entre los puntos a materializar si hay un cambio de gobierno después del 10 de diciembre figuran obras de infraestructura "que sirvan de base generadora de nuevos desafíos económicos para San Juan y Mendoza", como la construcción de la doble vía de la Ruta 40 en la vecina provincia, tal como se está construyendo del lado sanjuanino.



Además, Uñac indicó que un subsidio al flete es otro de los puntos a lograr con Fernández como presidente porque "no es lo mismo producir en Mendoza y San Juan que en Buenos Aires. No buscamos lo que fue esa vieja ley de promoción industrial que generaba más problemas entre las provincias. Nosotros decimos que tenemos que producir en todo el país y que nos ayuden a que un subsidio al flete haga que producir en Mendoza o en San Juan sea igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".



Por otro lado, el Gobernador criticó al gobierno nacional sobre su política económica al sostener que "con Alberto y Anabel venimos hablando que no podemos pensar un país concentrado en la Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que dar vuelta la lógica y pensar en crecer desde el interior hacia la capital, con obras de infraestructura que van a permitir desarrollar económicamente el interior".



Por su parte, Fernández Sagasti coincidió en un trabajo regional que incluya Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis si es electa gobernadora "porque entendemos que nuestro destino es común. Que podemos priorizar en conjunto y debatir con el próximo presidente de la Nación cuáles son las prioridades que tenemos como región".