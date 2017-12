Para la obra de ensanche y mejora de la ruta 40, entre calle 5 y 8, en Pocito, ha sido un año difícil. Estuvo frenada, hubo despidos y actualmente no está en su pico máximo de ejecución. Es más la empresa Panedile, que tiene a cargo los trabajos, no recibe fondos de Vialidad Nacional desde hace un año, según admitieron desde la firma y el Gobierno local. Sin embargo, la obra continúa y por las trabas, desde la compañía admitieron que no estará lista a tiempo. Ahora estiman que las tareas estarán completadas en diciembre de 2018, ocho meses más de lo pactado.



Se trata de una obra clave, que mejora el acceso en esa zona, en la que se encuentra el Estadio del Bicentenario, y que representa el inicio del camino hacia Mendoza. Fue licitada y adjudicada en 2015 por 554 millones de pesos. Se inició en abril del siguiente año y contemplaba un plazo de ejecución de 24 meses. Además, la obra es una fuente importante de puestos de trabajo. Inicialmente, en su pico máximo de ejecución, llegó a tener 360 trabajadores y hoy, con avance actual, alcanza los 220.



Si bien el ensanche continúa en ejecución y no está paralizado, desde la empresa confirmaron que no reciben pagos por los trabajos desde enero. Una fuente de la firma manifestó que el atraso en los desembolsos de los certificados de obra "no es el normal", pero sostuvo que con Vialidad Nacional, "se abrió un buen diálogo y por eso esperamos que la situación se normalice el mes que viene. Así se comprometieron y por eso seguimos con los trabajos".



Por otro lado, otras obras como el traslado de una línea eléctrica y un gasoducto también han demorado el avance de la obra (Ver recuadro), lo que lleva a que en Panedile estimen que finalizarán dentro de un año.



La fuente no pudo determinar a qué valor asciende la deuda que el organismo nacional mantiene con la empresa, pero en un comunicado que Panedile emitió en julio indicaba que a ese mes, los documentos impagos por los avances realizados y la redeterminación de obra sumaban 75 millones de pesos.



La demora en torno a la ruta 40 se dio a conocer en junio, cuando el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, mantuvieron una reunión en Buenos Aires con el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. En ese momento, Panedile había comenzado a despedir personal por la falta de pago por la obra. Los desembolsos habían correspondido a la provincia desde que se iniciaron los trabajos hasta que el gobierno macrista intimó al Ejecutivo local a que transfiriera la obra a la órbita nacional, lo que ocurrió en diciembre de 2016. Panedile no había aceptado el traspaso porque la repartición nacional no quería reconocer los gastos improductivos en los que había incurrido la empresa para poder avanzar, como las mensuras de todas las parcelas para iniciar las valuaciones del Tribunal de Tasaciones de la Nación para las expropiaciones por parte de Vialidad Nacional. Dichas obras ascendían a los 135 millones de pesos.



Tras una serie de idas y vueltas, en agosto las partes lograron un acuerdo dando inicio, después de 8 meses, a los trámites de traspaso de obra, lo que se espera finalice en los próximos días y así se puedan comenzar con los desembolsos, explicaron las fuentes.

Lo que falta

Actualmente, la obra de ensanche de ruta 40, entre calle 5 y 8, tiene un avance de ejecución cercano al 60 por ciento. Desde la empresa estiman que los trabajos finalizarán dentro de un año, por lo que aquellas personas que asiduamente utilizaban ese acceso para trasladarse, deberán seguir usando otro, como el de la avenida Joaquín Uñac.



Según se pudo conocer, gran parte de la obra civil está completada y estiman que en junio estará totalmente finalizada, por lo que quedará sólo movimientos de suelo en algunos sectores. Además, dentro de los trabajos que restan, queda la expropiación de un terreno, el traslado de las líneas eléctricas y también el de un gasoducto que circula paralelamente a la ruta y que hay que modificar su traza para que no quede debajo de la autopista.



Por otro lado, Vialidad Nacional ya adjudicó la continuidad de esa autopista hacia Mendoza, entre calle 8 y Tres Esquinas en Sarmiento, la cual comenzará en 2018.