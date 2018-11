Tridente. Esteve, a la izquierda, perfila para calzarse el traje de intendente. En Pocito pisaron fuerte las gestiones de Sergio Uñac y Fabián Aballay.

El anuncio del gobernador Sergio Uñac de fijar las elecciones provinciales separadas de las nacionales movió el armado político del justicialismo en los departamentos, incluso en uno que es caro a sus sentimientos: Pocito. La carrera por la sucesión del intendente Fabián Aballay había arrancado con cuatro competidores, pero uno de ellos picó en punta. Se trata de José Luis Esteve, actual presidente del Concejo Deliberante, quien manifestó que se sentiría orgulloso de calzarse el traje de jefe comunal, aunque aclaró que hasta el momento no está nada definido.



Fuentes partidarias señalaron que el que también figura en el lote de los de arriba, pero más rezagado, es el actual ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, quien está al frente de la cartera que maneja la asistencia social con un presupuesto considerable. Por otro lado, los que han quedado relegados son la diputada Marcela Monti y el concejal Flavio Quadri.



Esteve es una figura conocida dentro de Pocito que ha ido ganando presencia y proyección en los últimos tiempos en las filas del justicialismo pocitano. Fue tesorero del intendente Joaquín Uñac y también del gobernador, cuando éste fue jefe del departamento desde 2003 a 2011. En la gestión de Aballay encabezó la lista de ediles y desde 2011 preside el Concejo Deliberante. Al igual que el actual intendente, Esteve no puede repetir como concejal, por lo que debe apostar por otra función en 2019. Dada la trayectoria del edil en la comuna, además de ser primo de Uñac, desde el oficialismo indicaron que brindará un marco de continuidad a la actual administración municipal, como en su momento Aballay representó la misma línea del actual mandatario provincial.



Pocito es un bastión clave para el justicialismo porque se trata del pago chico del gobernador, en el que el candidato que sea ungido por el PJ deberá buscar un resultado ejemplar, en sintonía con los números que obtuvieron el propio Uñac y Aballay. Además, se trata de un distrito que ha crecido y es considerado uno de los grandes, ya que se lo suele sumar al Gran San Juan.



Desde el punto de vista político, desde el PJ sostuvieron que en Pocito es un hecho que habrá una lista unidad para las elecciones de año que viene, tal cual lo viene pidiendo el presidente del justicialismo local.



Al ser consultado sobre su posible candidatura como intendente, Esteve recordó que "he manifestado en varias oportunidades que tengo intenciones", aunque a su vez fue muy cauto al indicar que "pertenezco a un espacio político que comanda Sergio Uñac. Si él estima que debo estar en otro lugar, así lo haré. Voy a trabajar donde me convoquen".



Por otro lado, Esteve confirmó que hasta el momento no ha mantenido un encuentro sobre el tema con el gobernador y Aballay, pero que para eso todavía hay tiempo.