Discurso. En un acto improvisado, Bullrich se dirigió a los simpatizantes, acompañada de Marcelo Orrego y los candidatos a diputado nacional Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo.

La presidente del Pro nacional, Patricia Bullrich, llegó ayer a San Juan para acompañar a los precandidatos de Juntos por el Cambio, en medio del escándalo que atraviesan los tres máximos referentes del partido a nivel provincial. Al ser consultada, minimizó la denuncia contra el titular local, Enzo Cornejo, al señalar que "el tema de las denuncias en campaña ya las conocemos. No es una condena, está muy lejos de serlo". Cornejo, que además va en segundo lugar de la lista de diputados nacionales, quedó en la mira de la Justicia Federal luego de que María Eugenia Raverta señalara que le cobró unos 380 mil pesos por su candidatura como concejal de la Capital en 2015.

El conflicto en el Pro tiene otra arista: el procesamiento contra el legislador nacional Eduardo Cáceres por causarle lesiones a Gimena Martinazzo, la vicepresidente. A su vez, la dirigente fue denunciada ante el Tribunal de Disciplina partidario por cobrarle un porcentaje de sus sueldos a concejales de Rawson, departamento del que fue candidata a intendente, bajo la presión de ejecutarles unos pagarés en blanco si no hacían los "aportes". Sobre ese punto, Bullrich se escudó en que el tema está en manos del Poder Judicial. "El partido puso en marcha al Tribunal de Disciplina, que lo está analizando y esperando la resolución de la Justicia. Lamentablemente, a veces, hay conductas que manchan, pero son individuales, no son del partido. El Pro no es un partido violento. Si hay gente que tiene que ir a la Justicia, tiene que ir como individuos. No mezclemos al Pro por las conductas que pueden tener personas que todavía no se sabe porque la Justicia no se ha pronunciado". Ni Cáceres ni Martinazzo participaron de la actividad de la titular del Pro.

Los organizadores habían previsto que la exministra de Seguridad en el Gobierno de Cambiemos recorriera el Parque de Rivadavia, pero todo se descontroló por la cantidad de seguidores y público que quiso saludarla y sacarse una foto con ella, sumado a que no hubo nada de distanciamiento social. En ese marco, se improvisó un mini acto en el anfiteatro para que Bullrich diera un discurso, por lo que las autoridades rivadavienses tuvieron que buscar rápidamente un equipo de audio.

La presidente del Pro le tiró al Gobierno nacional y resaltó los valores que, según su visión, defiende la coalición de Juntos por el Cambio, como la cultura del trabajo, la educación y la Justicia independiente (Ver aparte). Después tuvo contactos esporádicos con los periodistas. A este medio le dijo que, pese a la denuncia contra Cornejo, no perjudica a la lista de la principal alianza opositora. "Nosotros siempre esperamos el veredicto de la Justicia", remarcó. El titular del Pro local fue denunciado por una afiliada para que se aclare qué pasó con los 380 mil pesos qué habría percibido Cornejo, dado que no hay constancias del registro de tal suma. El fiscal Francisco Maldonado debe decidir si abre o no la investigación.

La presidente del partido a nivel nacional dijo que se trata de una denuncia "en campaña" y que no es una condena. wrios

PATRICIA BULLRICH - Presidenta del Pro