En su apretada agenda en su paso por San Juan, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, habló con DIARIO DE CUYO a solas sobre la elección nacional que viene.

- Eduardo Cáceres dijo que la lista del PJ local es antirrepública y anticonstitucionalista por su vínculo con el kirchnerismo. ¿Piensa igual?

- No me gusta opinar sobre las posiciones de los dirigentes. En agosto y en octubre el país está frente a una disyuntiva binaria. Lo que está en juego es, por un lado, volver al pasado, a la falta de transparencia, al país unitario, débil desde el punto de vista institucional, en el que estaba en juego la república. O seguir apostando por un país integrado al mundo, moderno, con libertades públicas, con una democracia robusta y plena y una gestión de gobierno transparente.

- Si bien Orrego va a tener PASO, se encamina a enfrentar a la lista encabezada por José Luis Gioja. ¿Cómo ve esa contraposición?

- Estamos muy orgullosos que Marcelo lidere la fórmula de Juntos por el Cambio. Ha sido un excelente intendente, quizás uno de los mejores del país. Va a defender muy bien los intereses del pueblo sanjuanino en la Cámara de Diputados. Es parte de la renovación de la política para San Juan. Es un cuadro político que dentro de no mucho tiempo va a tener responsabilidades muy importantes a nivel de la provincia.

- ¿Y la otra lista, que está alineada con el kirchnerismo?

- Gioja ha demostrado, en estos últimos años por lo menos, un alineamiento directo con los intereses del kirchnerismo. Va a estar más claro en esta provincia que en otras esa opción binaria.

"Acompañaremos y trataremos de encontrar una solución al tema de Vialidad".

- ¿Gioja no es renovación?

- Claramente, en San Juan, la renovación pasa por la fórmula de Orrego.

- ¿La lista del PJ de San Juan representa el pasado?

- El kirchnerismo representa una vuelta al pasado.

- ¿Por qué sostienen a un candidato como Orrego que en las elecciones provinciales le cambió el nombre al frente para despegarse de Macri?

- Argentina necesita un gobierno de unidad nacional y estamos construyendo eso. No es casualidad que el Presidente haya tomado la decisión valiente y disruptiva de convocar a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula. Un peronista que estaba en la oposición. Los desafíos son muy complejos. Estamos saliendo con mucho esfuerzo de problemas que nos han acompañado en los últimos 70 años, como el caso de la inflación.

- Pero, ¿cómo se hace para bancar a un candidato que se ha venido despegando del Gobierno nacional y ahora va en la boleta?

- Las elecciones que se han separado de la nacional han sido provinciales. Entonces, no tiene lógica que no se haya planteado una provincialización de la campaña. El comicio desdoblado les ha salido mucha plata a los contribuyentes sanjuaninos. Cada dirigente ha planteado una realidad provincial y en general han llevado nombres de alianzas distintas. Para nosotros no es un problema.

- ¿No les molesta? Porque queda la imagen que la figura de Macri es una mochila de plomo...

- Lo veo distinto. El hecho de que los candidatos de Cambiemos hayan puesto un nombre particular refuerza la idea de provincialización de campaña, que entendemos que es lo que había que hacer.

- Pero además del cambio de nombre, hubo un alejamiento con Macri...

- Pero no entiendo por qué la figura de Macri tenía que estar presente en una campaña provincial en lo que había que discutir era la calidad de los servicios públicos que presta la provincia. Acá había una campaña a gobernador y eso era lo que había que discutir.

"Hemos resuelto muchos problemas estructurales de la economía argentina".

- Entonces, ¿a Orrego lo ven como aliado en el Congreso?

- Es más que un aliado.

- Marcó que la figura de Orrego es la renovación en contraposición al kirchnerismo de Gioja, ¿tienen chances de ganar?

- Sí, por supuesto. En esta opción casi binaria entre dos visiones de país, la gran mayoría de los argentinos no quiere volver atrás. Nosotros hacemos obra pública en cada una de las provincias sin mirar el color de la camiseta partidaria. De hecho, la firma por el inicio de El Tambolar pone a las claras la vocación federal del Gobierno de Macri.

- El oficialismo local cuenta con el triunfo de Uñac sobre sus espaldas...

- Orrego ha hecho una excelente elección como opositor. A diferencia de este último comicio, en el que viene no está en juego la gobernación y tampoco participa Sergio Uñac.

- En la presentación de candidatos, Uñac dijo que había que dar la vuelta de página al Gobierno nacional y que este había abandonado la soberanía política, la independencia económica y la justicia social...

- No me lo ha manifestado. Este es el gobierno que más ha invertido en gasto social en la historia. Sí es cierto que estamos atravesando por una situación difícil desde abril del año pasado cuando nos pegó de lleno un shock externo y que agarró a la Argentina mal parada, que tiene una economía frágil. Y eso lo estamos solucionando.

- ¿Pero no les molestan estas declaraciones?

- Son declaraciones en el marco de un acto político. Si tengo oportunidad de hablar con él y me plantea cada uno de estos puntos, entiendo que los puedo contrarrestar perfectamente.