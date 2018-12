Apoyo. Desde el PJ provincial, que encabeza Sergio Uñac, apoyan la candidatura de Lucio González, aunque indican que hay otros referentes que tienen chances, como es el caso del actual concejal Marcelo Cercera.

La directiva del presidente del partido, Sergio Uñac, fue armar dos listas para competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en aquellos departamentos en los que el oficialismo no es gobierno. En Santa Lucía, ya se encuentra en carrera el presidente de la Junta, Lucio González, y el PJ está en la búsqueda del otro precandidato. En ese espacio aún no hay nadie que pique en punta aunque hay operadores políticos que se encuentran trabajando en esa construcción. Entre los posibles nombres en danza surgió el de Marcelo Cerdera, actual concejal, mientras que el de Daniel Molina, ex ministro de Desarrollo Humano de la gestión pasada, había sonado pero perdió fuerza. Hay quienes empezaron a apostar por el edil, aunque la definición se dará esta semana tras una reunión en la Junta departamental, sostuvieron fuentes calificadas.

El objetivo del PJ de ir a las PASO para definir su candidato en Santa Lucía apunta a captar la atención del electorado y a fortalecer como líder a aquel que gane la contienda. El departamento santaluceño está en la mira del justicialismo, ya que se trata de unos de los pocos que está en manos de la oposición. También representa el bastión principal de Cambiemos en la provincia, ya que su actual intendente, Marcelo Orrego, viene de dos periodos de buena gestión. El jefe comunal confirmó su precandidatura a Gobernador, por lo que en el justicialismo, por un lado, saben que Orrego pondrá toda la artillería para retener la intendencia. Y por otro, observan que se abre una puerta dado que ya no estará en la pelea mano a mano.

La interna con dos listas es un mandato de Sergio Uñac a los dirigentes de los departamentos en los que el oficialismo no es Gobierno. Si bien el lineamiento ideal es una lista de consenso, Uñac abrió la posibilidad de una contienda en los casos en los que haya más de un dirigente con intenciones. Son los casos de Rivadavia, Caucete y Santa Lucía.

Según las fuentes, González es un candidato confirmado del partido para una de las listas, mientras que en la segunda, hasta el momento no hay definiciones. En el PJ santaluceño hay figuras que están armado la otra boleta, como Eduardo Danna y Hugo Ontiveros.

Por el lado de Cerdera, indicó que le gustaría ser precandidato, aunque aclaró que todo deberá definirse puertas adentro. Fuentes cercanas al dirigente apuntaron a que corre con desventaja en una eventual disputa con González en las PASO, por la estructura con la que cuenta el director de Asistencia Social de la provincia.

Si bien la fecha para la presentación de precandidatos cierra el 30 de enero, las fuentes indicaron que la segunda lista en Santa Lucía se cerrará esta semana, tras una reunión partidaria y luego del OK del presidente del PJ, Sergio Uñac.