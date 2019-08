Norma. La ley de coparticipación municipal se sancionó en 2018. La misma establece un mecanismo de reparto equitativo para los departamentos. A su vez, se aprobó la ley de responsabilidad fiscal a cumplir por los intendentes.

Las medidas económicas que impuso la administración macrista, sobre los impuestos a las Ganancias e IVA, tras la caída en las elecciones primarias, no sólo puso en alerta a las provincias sino que también encendió la alarma en los municipios. Es que las comunas verán caídos sus recursos de coparticipación en al menos 124 millones de pesos por el primero de los tributos desde este mes hasta fin de año. Así, algunos intendentes, como los de Capital, Rawson y Calingasta, anticiparon que frenarán obras que tenían proyectadas y se concentrarán en finalizar aquellas iniciadas. Entre las tareas perjudicadas están, entre otras, el alumbrado público, semáforos, espacios verdes y veredas. En otras comunas, como Santa Lucía, los técnicos se encuentran analizando el impacto de las medidas nacionales.



Como la Nación elevó el mínimo no imponible de Ganancias, se producirá una baja en la recaudación de dicho impuesto que impactará indirectamente en los 19 distritos de la provincia de acuerdo a la ley de coparticipación municipal que la administración uñaquista promovió el año pasado y que comenzó a implementarse desde enero. De acuerdo a esa norma, de los recursos que llegan a San Juan por tributos nacionales, el 14,5 por ciento se distribuye entre las comunas, menos el coeficiente que corresponde al Fondo de Emergencia y al de Desarrollo Regional, un 5 y un 3 por ciento, respectivamente. Así, según el cálculo oficial, de los 931 millones de pesos que dejará de percibir la provincia hasta fin de año por Ganancias, menos los fondos especiales, las comunas tendrán una baja en sus arcas de 124 millones de pesos, según corroboraron desde Hacienda. A esa cifra hay que sumarle el monto correspondiente a la rebaja de IVA por la eliminación del tributo para los productos de la canasta básica. Hasta el momento la cifra no está calculada, por lo que la merma de fondos será mayor.



Sobre el freno, el más categórico fue el jefe comunal de Capital, Franco Aranda. El intendente sostuvo que "he decidido parar los proyectos que teníamos para estos meses, como luminarias y semáforos. No puedo tomar decisiones que luego no puedo cumplir". Por otro lado, dijo que "haremos el esfuerzo de concluir las obras iniciadas".



A su vez, el intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, analizó que "nos golpea en el presupuesto participativo", que apunta a dar solución a proyectos que presentan los vecinos como cierre perimetrales y veredas, entre otros. "Estamos muy preocupados porque nos afecta en todo", afirmó.



Por otro lado, Jorge Castañeda, de Calingasta, dijo en rueda de prensa que "vamos a tomar medidas para asegurar los servicios indispensables y el pago de sueldos para no tener sobresaltos. Las obras en ejecución se van a finalizar, pero se paralizan las que queríamos empezar".



En el caso de Santa Lucía y Rivadavia, las fuentes indicaron que los intendentes Marcelo Orrego y Fabián Martín tienen a sus equipos contables determinando el impacto que tendrán las medidas anunciadas. Por último, Fabián Gramajo, de Chimbas, coincidió en que la situación es compleja y preocupa. En su caso, "proyectamos obras de iluminación y plazas para fin de año que vamos a poder cumplir, pero nada más".



San Juan busca que Nación compense a las provincias por la baja en los recursos. Hoy, en el Concejo Federal de Inversiones (CFI), el gobernador Sergio Uñac tendrá un encuentro con otros mandatarios por las medidas de Macri, mientras que el ministro Gattoni presentará esa propuesta a sus pares de Hacienda.

Baja por IVA

10

Son los miles de millones de pesos que se calcula que impactará la quita de IVA a los alimentos de la canasta básica en la recaudación de todas las provincias.