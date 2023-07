Para que las obras de saneamiento financiadas desde Nación no se frenen, la gestión uñaquista salió a respaldar las tareas con fondos propios, por lo que la administración central comenzó a tener una deuda con la provincia. En marzo, y por las obras de cloacas que se están ejecutando en Pocito, Rivadavia, Rawson y Capital, más un proyecto clave como la ampliación de la planta de tratamientos cloacales del Cerrillo Barboza, Nación había acumulado un rojo de 1.000 millones de pesos. A cuatro meses de ese balance, el presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol, confirmó que esa cifra se incrementó en un 70 por ciento, por lo que se estiró a 1.700 millones de pesos. Pese a la suba, el funcionario indicó que están trabajando y existe el compromiso de Nación de sanear la deuda en octubre. Además, hay tareas que están finalizadas y otras que, por complicaciones en la ejecución, se finalizarán en marzo del año que viene. Una de ellas es la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Rawson. En el Noreste del departamento, al igual que en el Sureste de Rivadavia, las obras están en etapa de finalización, prevista para septiembre.

La abultada deuda de Nación con la provincia por obras de saneamiento no es menor y más si se tiene en cuenta que el 10 de diciembre habrá cambio de gestión provincial, la que pasará a estar en manos de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio. Bajo ese marco, Sirerol indicó que "el cambio de gobierno no debería afectar. Venimos trabajando de manera continua e ininterrumpida para poder hacer las obras y finalizarlas. Estos proyectos (que componen la deuda de Nación) vienen con un financiamiento preestablecido y con un avance sostenido. No son tareas que hayan tenido problemas o que estén paradas, por lo que no debería afectar el cambio". Además, fue claro al indicar que "el gobernador nos ha dado el lineamiento de hacer una transición ordenada y en eso estamos trabajando".

Incluso, el titular de OSSE indicó que ese traspaso incluye que Nación cancele su deuda y la administración central "está avalando esta línea". Así, "tenemos reuniones periódicas para ir avanzando en el pago. El último paso es que Nación tenga los recursos para realizar la transferencia. El plan es recuperar la deuda y que, en octubre, ya tengamos cancelado el 100 por ciento. Lo que tenemos que buscar es dejar ordenadas estas cuentas y no dejar deudas".

Sobre el mecanismo de pago, Sirerol aclaró que existen tres estadios que incluyen la aprobación de Nación del certificado de avance de obra, que la gerencia de Administración y Finanzas realice el pedido de fondos para el pago y que, finalmente, se habiliten los recursos para la liquidación. "Hoy hay demoras en esos tres estadios" y que, en total, ascienden a 1.700 millones de pesos.

Por la falta de recursos y "para que las obras no se frenen y tengan continuidad, los fondos que ingresan por el pago de los certificados atrasados de Enohsa, los volvemos a inyectar al circuito de pago a las empresas". Así, "la deuda se mantiene o se incrementa, pero siempre en pos de que se terminen".

Entre las tareas que son parte del rojo nacional figuran la red colectora de los barrios Municipal, Bancario, Los Ceibos y Foeva, ubicados entre Rivadavia y Capital, que beneficia unos 10 mil habitantes; la ampliación y mejoras en la planta del Cerrillo Barboza, en Rawson, con 40 mil habitantes beneficiados; y el colector Sudeste y redes colectoras de Villa Seminario, Barrio Meglioli, Camus y Natania XV, de Rivadavia, con 13.000 beneficiados, entre otros.

Finalización en 2024

Si bien las tareas de saneamiento financiadas por Enohsa estaban previstas para este año, el presidente de OSSE indicó que, en el caso de la ampliación del Cerrillo Barboza, la cañería colectora del Médano, la obra del Noroeste de Rawson y el Norte de Pocito, se concluirán en marzo de 2024. Es que hubo inconvenientes con los terrenos que demoraron la ejecución.