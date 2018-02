A raíz de que mañana comienza una seguidilla de paros y feriados, con inactividad bancaria por 5 días, desde el Banco San Juan salieron a informar que han implementado un plan de recarga de cajeros automáticos para que no falten billetes para los sanjuaninos. El tesorero del banco, Mario Olguin, aseguró que "se van a recargar todos los cajeros automáticos durante el fin de semana largo y además van a estar monitoreados para que no falte". ""Al margen de que haya paro, lo íbamos a hacer igual porque son muchos días", agregó el funcionario bancario, intentando llevar tranquilidad ya que recién el próximo miércoles 14 se espera que se reanude normalmente la actividad bancaria. El problema surgió porque la conducción de la Asociación Bancaria convocó a una huelga nacional de 24 horas en la totalidad de las entidades financieras públicas y privadas del país para mañana, y en San Juan desde la delegación gremial local aseguraron que habrá alto acatamiento. El paro se da justo el día previo al inicio de los cuatro días de carnaval, que incluyen los feriados del lunes 12 y martes 13 próximos. ""Respecto al paro no puedo opinar sobre el nivel de acatamiento que tendrá la medida, pero sí puedo asegurar que tenemos un plan de aprovisionamiento de los cajeros automáticos, tanto de los neutrales que son los que aprovisionan la empresa de caudales, como de los que están en las sucursales", aseguró Olguin. El banco San Juan cuenta con 135 cajeros automáticos en la provincia.