El presidente del Consejo de la Magistratura, Juan José Victoria, confirmó a DIARIO DE CUYO que entre esta semana o la próxima conformarán las ternas para los 14 cargos de magistrados. El ministro de la Corte de Justicia detalló que el pasado jueves terminaron de entrevistar a los cerca de 330 postulantes y, tras ese paso, avanzarán a la definición de candidatos. De esa manera, todo va encaminado a que la instancia de designación por parte de la Cámara de Diputados se dé el mes que viene.

La semana pasada, el Consejo terminó una de las etapas más largas del concurso, ya que sus integrantes entrevistaron un número récord de postulantes: se inscribieron 340 y, tras una serie de bajas, quedaron cerca de 330. De esa forma, es el proceso que más interesados ha tenido, dado que ha sido mayor al de 2020, que había marcado una cantidad de inscriptos inédita con 280 candidatos. Así, el organismo debe elaborar las ternas para cada cargo, lo que Victoria destacó que se reunirá con el resto de los consejeros entre esta semana o la que viene para culminar con ese paso.

En el concurso se definen puestos de relevancia en la Justicia, dado que serán magistrados con sueldos altos y en espacios muy codiciados. Un grupo está destinado a cubrir vacantes por jubilación y otro para reforzar el sistema penal acusatorio. Los cargos son uno para la Cámara Civil, uno para el Tribunal de Impugnación, uno para el Juzgado de Ejecución Penal, uno para el Juzgado de Paz de Capital, cuatro para juez de primera instancia, tres para defensores Oficiales y uno para fiscal, además de otro fiscal y un asesor Oficial para la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal.

El concurso estuvo atravesado por la polémica, ya que el vicegobernador electo, Fabián Martín, había señalado que la actual gestión "no puede tomar decisiones unilaterales en la elección de jueces y fiscales porque creemos que la Justicia tiene que ser independiente. Los órganos de control y, especialmente, la Justicia no pueden ser politizados. Hay que desintoxicar de política a la Justicia". Además, había indicado que "se habla de nombres con los que corremos el riesgo de que se politicen estos organismos y no me parece que sea positivo", aunque no había dado detalles. Por eso, expresó que "lo óptimo sería que (las designaciones) fueran por acuerdo o dejarlas para después del 10 de diciembre".

Desde el Gobierno le contestaron a Martín que era "selectivo" a la hora de discutir temas en la transición, además de remarcarle que era "contradictorio". Lo cierto es que hubo funcionarios (de segundas y terceras líneas) del Ejecutivo provincial y del municipio capitalino que se anotaron al concurso, pero, luego de que estallara la polémica, decidieron bajarse de carrera.

Una vez que ingresen las ternas a la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia también deberá hacer una ronda de entrevistas a los postulantes finales para conocer el perfil de cada uno ellos, dado que la propuesta de designación saldrá de los bloques legislativos. Luego, los diputados, por mayoría, serán los encargados aprobar los nombramientos.

Por otro lado, hay vacantes por jubilaciones en un Juzgado de Paz de Capital, en el de Angaco y en el de Ullum, más el traslado de la titular del de Calingasta.