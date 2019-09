Figura. En la provincia ya se pueden ver afiches de campaña en el que Uñac es protagonista junto a Alberto Fernández. Además, aparecen algunos puntos de acuerdo para San Juan si el candidato es electo presidente.

El gobernador Sergio Uñac se pondrá al hombro la campaña electoral del Frente de Todos de cara a las elecciones generales del 27 de octubre. Incluso, el mandatario ya dio señales de que será protagonista, junto a los candidatos de su lista, al anunciar la llegada de Alberto Fernández para el primero de octubre y de Matías Kulfas, quien es parte del equipo económico del exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner, para el 25 de este mes. El pocitano apuntará a conquistar un buen resultado para reafirmar el compromiso institucional por obras que selló con Fernández y obtener réditos institucionales. En el frente Juntos por el Cambio, que tiene como candidato principal a Macerlo Orrego, y en Consenso Federal, que postula a Nancy Avelín para el Congreso, apuntan a la llegada de referentes nacionales de dichos espacios de cara a las actividades proselitistas, aunque a diferencia del espacio oficialista local, sin fecha definida. Por otro lado, los tres espacios coincidieron en que será una campaña sin muchas estridencias y con una apuesta fuerte al contacto mano a mano.



A diferencia de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, en el que participaron ocho precandidatos de seis agrupaciones, ahora son tres fuerzas electorales que están en competencia por tres bancas en la Cámara de Diputados. El resto, o cayó dentro de la interna de Juntos por el Cambio y Consenso Federal, o no logró sobrepasar la barrera del 1,5 por ciento de los votos válidos para seguir en carrera. Así, al haber menos opciones, los tres armados apuntan a una campaña que les permita sacar más votos de los que lograron en las PASO. En la categoría de presidente, el Frente de Todos obtuvo 54,45 por ciento, Juntos por el Cambio se hizo del 26,78 por ciento de los votos y Consenso Federal, el 10,03.



Además de conformar un cronograma de recorridas departamentales hasta el inicio de la veda electoral, el Ejecutivo local tiene previsto inaugurar obras como barrios, defensas para crecidas en Valle Fértil y convenios para desarrollo productivo en Jáchal. En el caso de Orrego, el jefe comunal de Santa Lucía apuntó que no tendrá actos grandilocuentes y se centrará en el contacto cara a cara con los vecinos. En la misma sintonía está Avelín, quien apostará a las caminatas y a dar a conocer sus propuestas de manera directa con el electorado.



En cuanto al apoyo nacional, Uñac logró entablar en los últimos meses una relación estrecha con Fernández, al punto que logró firmar un acta compromiso de cinco ítems a cumplir si el candidato a presidente llega al sillón de Rivadavia. En líneas generales, ese acuerdo incluyó el impulso al Túnel de Agua Negra, la conectividad de San Juan con los puertos a través del ferrocarril, internet para todo el territorio provincial y potenciar la minería. En ese rubro, el ministro de Minería local, Alberto Hensel, ha venido manteniendo encuentros con Fernández y su equipo, en una clara señal de colaboración del pocitano. En el caso de Orrego, en las PASO recibió al candidato a vicepresidente de Maurio Macri, Miguel Ángel Pichetto, quien a su vez se comprometió a regresar a San Juan para las generales, aunque hasta el momento sin fecha definida. Avelín y los integrantes del frente local también fueron anfitriones de los candidatos a presidente y vice de su espacio, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. La candidata no descartó que alguno de ellos pise San Juan en el corto plazo.