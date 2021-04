El Concejo Deliberante de Santa Lucía comenzó el año de manera turbulenta. El bloque oficialista, que acompaña a la gestión municipal, presentó un quiebre. El concejal del PJ, Marcelo Cerdera, indicó que Héctor Navia, del Frente Con Vos, está jugando con ellos desde el inicio de sesiones, luego de que fuera tratado el proyecto de remodelación de la plaza departamental. Al parecer, ese sería uno de los motivos del distanciamiento, lo que no pudo ser confirmado ni desmentido por el edil, ya que no contestó los llamados de este medio. Tampoco lo hizo el presidente del Legislativo Luis Estebes, quien estaba al tanto de la requisitoria periodística. Por su parte, fuentes municipales confirmaron que el concejal ha votado proyectos en contra del Ejecutivo. El que habló del conflicto en ciernes fue el intendente Juan José Orrego, quien se mostró tranquilo e indicó que no está al tanto de la situación "porque el Concejo es un órgano independiente". A su vez, no tuvo reparos contra el edil. Un punto clave es que Navia es del riñón orreguista, ya que, durante la gestión de Marcelo Orrego, estuvo al frente de la Secretaría de Acción Social, por lo que conoce acabadamente el municipio.

Al ser consultado sobre la situación dentro del Concejo Deliberante santaluceño, Cerdera apuntó que Navia "nos está acompañando en las votaciones". Esa nueva postura del edil orreguista cambia el escenario político interno dentro del cuerpo deliberativo. Luego de las elecciones de 2019, el jefe comunal se hizo de cinco de los ocho bancas, por lo que tiene mayoría parlamentaria a la hora de presentar proyectos desde el ejecutivo municipal. Pero, según indicaron fuentes calificadas, sin Navia, el panorama cambió, ya que los números quedaron repartidos en partes iguales: cuatro para el oficialismo y otros cuatro para la oposición (tres de esos votos son del PJ). Incluso, las fuentes indicaron que, dada la paridad, quien ha estado desempatando es el presidente del Concejo, Estebes, dada la facultad que ostenta ese puesto. Por otro lado, aseguran que Navia viene manifestando que ya no pertenece al bloque oficialista y que integra una postura unipersonal dentro del cuerpo deliberativo. A diferencia de otros Concejos Deliberantes, en Santa Lucía, la separación en bloques no significa el armando de una estructura propia, con secretarios y asesores. Así, la división se da de hecho y representa sólo un movimiento político.

Fuentes municipales confirmaron la postura de Navia, mientras que allegados al cuerpo deliberativo explicaron que el distanciamiento se hizo evidente tras el inicio de sesiones del 11 de marzo. Al parecer, el conflicto surgió luego de tratar el proyecto de modificación de la plaza departamental. Cuando el tema fue debatido, los concejales del PJ no estuvieron de acuerdo con el desembolso municipal para encarar esa obra porque "hay otras prioridades, como atender a las víctimas del terremoto y a los inundados", dijo Cerdera, postura que habría acompañado Navia. Además, aseguraron que apoyó a la oposición cuando discutieron la suba del programa de becas. El sector del justicialismo solicitó que, tras el aumento, se diera a conocer el listado de los beneficiarios, moción que fue apoyado por Navia, pero que no tuvo curso, ya que Estebes desempató a favor de la comuna. También indicaron que, desde ese momento, se ha mantenido apartado del oficialismo jugando junto con la oposición. Al ser consultado sobre los votos, Cerdera dijo que el oficialismo "gana por simple mayoría".

Bloques

Originalmente, el bloque Frente Con Vos estaba integrado por Luis Estebes, Nathalia Sánchez, Silvia Fuentes, Daniel Ripoll y Héctor Navia. En la oposición figuran Marcelo Cerdera, José Antonio Arredondo y Carolina Porres. Hoy está prevista una sesión en la que se tratará parte de la obra de la plaza.