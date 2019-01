Visitas. Marcelo Orrego, que lidera el espacio, viene visitando los distintos departamentos para consolidar su postulación para ser gobernador.

Con la fecha de presentación de listas cada vez más cerca, en el armado Con Vos, que lleva de candidato a gobernador al santaluceño Marcelo Orrego, perfilan elecciones internas en unos 10 departamentos, según los datos aportados por los operadores políticos del frente. Se trata de Rawson, Chimbas, Capital, Pocito, Sarmiento, Albardón, Iglesia, Caucete, 25 de Mayo y Calingasta. El récord de candidatos lo encabeza Rawson, con 4 postulantes, que son el músico Roberto "Yeyo" Sosa, Gustavo Ruiz Botella, la macrista Gimena Martinazzo y el exintendente Carlos Fernández. En el resto de los distritos, es decir 9, hubo acuerdo y hasta ahora lograron evitar tener que dirimir el postulante en las urnas.



Otro dato que llamó la atención es que en Capital, donde el actuarista Rodolfo Colombo es la carta fuerte, sonaba como su rival el joven dirigente radical Martín Sassul. Aunque para presentarse debía conseguir el aval de Orrego, el líder del armado. Anoche a última hora, dirigentes del espacio de Orrego dijeron que finalmente Colombo no tendrá rival.



Si bien en varios distritos estaban definidos los nombres de quienes aspiran a ser diputados departamentales, en unos cuantos había incógnitas y los dirigentes guardaban hermetismo en cuanto a las definiciones. Había excepciones, como la postulación de Sergio Miodowsky en Rivadavia. En lo que respecta al ámbito de los legisladores proporcionales lo que se conoció es que Orrego quería incorporar dirigentes de su más extrema confianza (ver aparte).



En los distritos que hay disputa se encuentra Chimbas, donde se encaminan a dar pelea Carlos Mañé, Mauricio Camacho y el abogado César Jofré. José Plaza, de Producción y Trabajo, perfilaba para ser el postulante a diputado departamental.



En Pocito se anotan Fabián Romera y Raúl Morán mientras que en Albardón están el macrista Eduardo Salinas y Oscar Aguirre. En Sarmiento los anotados son Mauro Carelli y Diego Allende.



En Iglesia se inscribieron Fernando Mini y Fernando Varela, mientras que en Caucete, el actual jefe comunal, Julián Gil, tendrá como adversario al concejal radical Juan Carlos Vicente. En 25 de Mayo darán pelea Omar Caballero y Alberto Fantini, mientras que en Calingasta serán de la partida Pedro Morales y Héctor Contreras.



En el resto de los departamentos no habrá PASO, como en el caso de Rivadavia, donde el intendente Fabián Martín no tendrá competencia (Ver infografía).



La intención que preponderaba era lograr listas de unidad en la mayor cantidad de departamentos posibles, incluso menos que en el 2015. En esas elecciones, Producción y Trabajo, el PRO y el radicalismo, los principales partidos, fueron en sociedades distintas y en cada una de ellas se dieron hasta 15 internas, como en el caso de Cambiemos. Ahora los tres, más el llamado bloquismo disidente, van juntos, con sus respectivos socios.



En la última elección general el basualdismo -principal socio del actual Con Vos- pudo hacerse de los municipios de Zonda, Rivadavia, Ullum, 9 de Julio, Caucete y Santa Lucía. Con el correr del tiempo perdió las intendencias zondinas y la ullunera, porque sus jefes comunales ahora juegan para el oficialismo provincial. La expectativa, según fuentes de ese partido, es mantener los espacios ganados.



Ruido en el espacio opositor



Frente al intento de Marcelo Orrego de dejar para militantes de su más extrema confianza los primeros 4 lugares de la lista de proporcionales, según fuentes del armado, había algunos dirigentes molestos por la distribución, aunque todo se encaminaba a un arreglo. En el 2015 los primeros dos lugares fueron para Eduardo Castro y Fernando Moya.