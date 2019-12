Luego de tires y aflojes, las autoridades de la Cámara de Diputados definieron los bloques que representan a los partidos y frentes electorales que ganaron espacios tras los últimos comicios. El armado, en primer lugar, reveló que Producción y Trabajo, la agrupación que conduce Marcelo Orrego, ya perdió un legislador, dado que el sanmartiniano Miguel Sánchez, que había ganado la banca al ir en la lista del santaluceño, se fue para ser parte de la bancada Del Este con el angaquero Marcelo Mallea. Los movimientos en la Legislatura también reflejaron que habrá nueve estructuras, cada una con su secretario y director, lo que significa un aumento de dos bloques con respecto al período anterior.



Desde que Roberto Basualdo empezó a jugar electoralmente, allá por 2003, y tras fundar Producción y Trabajo, la fuerza política consiguió espacios en la Cámara. Pero en los diferentes períodos fue perdiendo diputados, que mayoritariamente se alinearon al oficialismo. En este año, Orrego tomó el mando y fue el encargado de supervisar el armado de las listas de legisladores proporcionales y departamentales. Sánchez está en esta última categoría, ya que consiguió la banca de San Martín, y representa la primera baja para el santaluceño. En la bancada legislativa de Producción y Trabajo hay malestar por la pérdida de un diputado en el arranque de la gestión. El presidente, Sergio Miodowsky, evitó ahondar en definiciones y sólo se limitó a decir que no opinará sobre tal decisión y que "me encantaría que Sánchez y mi amigo Marcelo Mallea (legislador por Angaco) formen parte del interbloque opositor".



Sin embargo, el sanmartiniano fue tajante. "No vamos a trabajar en interbloque con Producción y Trabajo. Lo haremos los dos juntos (por Mallea) para poder lograr los proyectos que nos hacen falta en nuestros departamentos. Hemos decidido conformar un bloque por cuestiones de región y porque tenemos muchas actividades en común".



Al ser consultado sobre su alejamiento del bloque de Producción y Trabajo, Sánchez señaló que "nos debemos a la gente y no a un partido político". Además, hizo referencia al resultado electoral en San Martín, al destacar que los vecinos "han votado a la persona y no al partido". El diputado desplazó al peronista Rolando Cámpora, quien iba por la reelección, mientras que en la categoría de intendente, Cristian Andino, del Frente Todos, se impuso holgadamente ante el postulante de Orrego, el radical Raúl Estevez.



Por otro lado, Mallea había ingresado por el Frente San Juan Primero, que lideró Martín Turcumán, pero estará en el bloque llamado Del Este. El que sí constituyó San Juan Primero fue el iglesiano Enrique Montaño.



Obtener la llamada estructura de bloque tiene un doble valor. En primer lugar, brinda identificación y reconocimiento a un partido político. Y en segundo término, otorga dos cargos políticos: el secretario y el director. Según fuentes calificadas, el primero gana por arriba de los 60 mil pesos mientras que el segundo más de 40 mil. El oficialista Frente Todos (que encabeza el PJ) metió 25 diputados, pero, como es costumbre, el bloquismo abrió su bancada con tres miembros para convertirse en la segunda minoría y conquistar cargos en el Tribunal de Cuentas y en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). Y la alianza también cuenta con Florencia Peñaloza, vice del partido massista Confe, y Horacio Quiroga, presidente del partido kirchnerista Frente Grande. Ambos obtuvieron sus bloques, por lo que el justicialismo contará con 20 integrantes.



Al perder un legislador, Producción y Trabajo se quedó con seis miembros y también consiguieron sus bancadas Actuar y el Pro (Ver infografía). El total de estructuras llega a nueve, dos más que en la gestión pasada.

El massista Confe y el kirchnerista Frente Grande también tendrán bloques.

Criterio

El bloquismo viene formando parte del frente oficialista y en la Cámara abre su bloque propio, lo que le permite conseguir cargos en el Tribunal de Cuentas y en el IPEEM. Por ese criterio, es difícil para las autoridades negarle la posibilidad de tener bancadas a los partidos que se separan de otras alianzas.

Presupuesto y otras iniciativas



Los diputados llevarán adelante hoy la sesión extraordinaria en la que tratarán el Presupuesto 2020. Además, quedó establecido que debatirán la ley impositiva y una serie de modificaciones al Código Tributario de la provincia.



Defensor del Pueblo



El exdiputado Pablo García Nieto jurará hoy como defensor del Pueblo. La Cámara le introdujo cambios a la norma que regula el organismo, por lo que el cargo ya no será vitalicio sino que su mandato durará cinco años, con la chance de una reelección.