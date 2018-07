Equipo. El basualdismo tiene un tridente de peso. Uno de ellos es el senador Basualdo. Los otros son Orrego y Martín, quienes controlan distritos grandes del Gran San Juan, como Santa Lucía y Rivadavia respectivamente.





"Fabián no va a decir nada hasta que no se defina Marcelo". La frase que vertió Roberto Basualdo a este medio no es menor y refleja algo que están barajando en el partido opositor con mayor peso en la provincia, que el intendente de Rivadavia sea candidato a Gobernador si su par de Santa Lucía desiste de ir por el sillón de Sarmiento. Incluso el miércoles pasado hubo una reunión en la sede del partido Producción y Trabajo, en la que la posibilidad se habló por lo bajo. Si bien hasta el momento no hay definiciones, desde adentro de la fuerza sostienen que el postulante debe salir de ese espacio y no de otro integrante del frente Cambiemos. Aunque anoche el presidente del PRO, Eduardo Cáceres, contradijo a sus socios y aseguró que el nombre del aspirante saldrá del consenso de todo Cambiemos.



La puerta que abrió Roberto Basualdo de cara a las elecciones generales de 2019 fue confirmada por integrantes de Producción y Trabajo que pidieron reserva. Una de esas fuentes indicó que el plan A del basualdismo y de Cambiemos es que Marcelo Orrego sea el candidato a Gobernador y que el rivadaviense repita mandato como intendente. Mientras que el plan B es que si el de Santa Lucía no quiere encabezar la lista, será Martín el que saldrá figurando. Lo que no pudieron manifestar los consultados es qué ganaría Martín accediendo a esa jugada, ya que tiene buena imagen en su departamento y chances de continuar en el cargo de intendente si se presenta de nuevo. Al apuntar a la gobernación tendrá una apuesta muy dura, ya que en la vereda de enfrente está el oficialismo con una figura consolidada como la de Sergio Uñac, quien ya manifestó que su prioridad es San Juan y ha dado sobradas pistas de ir por un nuevo mandato.



Por otro lado, las fuentes indicaron que si Martín apuesta a un cargo que no es el municipal, el candidato a jefe comunal de Rivadavia por el basualdismo y Cambiemos sería quien hoy es diputado departamental, Sergio Miodowsky.



Desde principio de año se habla con fuerza de que Orrego va a ser el postulante de la alianza Cambiemos para las próximas elecciones. Es más, una fuente de la Casa Rosada le dijo en abril a este diario que el intendente de Santa Lucía, que no puede repetir mandato, podría ser el número puesto a gobernador por el frente macrista en 2019, mientras que dos diarios nacionales lo dieron por confirmado. Tras esa muestra de apoyo nacional, desde Producción y Trabajo salieron a desmentir la jugada, indicando que era muy temprano para hablar de candidaturas. Incluso, Orrego sostuvo en esa oportunidad que no hubo una unción por parte de Cambiemos a nivel nacional y que no estaba especulando con ningún cargo.



Desde ese episodio han pasado tres meses con indefiniciones. Incluso, desde adentro del basualdismo indicaron que esa situación se refleja en la militancia que está ansiosa por escuchar la confirmación de Orrego para comenzar a trabajar en el terreno. Pero como hasta el momento eso no se da, se empiezan a preguntar cuál será la figura líder que debe asomar si el intendente decide no jugar, sobre todo para que la principal candidatura provincial no quede en manos de referentes de otros partidos de la coalición. En ese análisis apareció el nombre de Martín, ya que el presidente del partido, Basualdo, ha confirmado que no será de la partida. Este medio intentó comunicarse con Martín sin suerte.



Sin una imagen alistada, el senador les indicó a los integrantes del partido en la reunión del miércoles que no esperen una confirmación para comenzar a trabajar en los distritos.







¿Comicios en mayo?



Según publicaron el portal Infobae y el diario Página 12, el gobernador Sergio Uñac le contó a los intendentes bonaerenses, con los que se reunió la semana pasada, que adelantará las elecciones locales a mayo. La fecha no sería caprichosa, ya que el 11 de junio del año que viene es el cierre de inscripción de los frentes electorales nacionales. La lectura es que con una holgada victoria en estas tierras llegaría con el peso específico para tallar en el armado del PJ nacional.



En Radio Sarmiento, Uñac reiteró que su horizonte inmediato es San Juan, pero que no descarta nada. En la entrevista no afirmó que desdoblará las elecciones, aunque reiteró que si lo hace será para discutir lo local. Y si bien aclaró que no tiene una definición tomada, se mostró proclive a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

* Cargo clave

Diputación nacional

De los tres cargos de diputados nacionales que se renuevan cada dos años, los frentes liderados por el basualdismo vienen conquistando uno de ellos. Por eso es central para el partido. El que está en juego en 2019 es el que ostenta Florencia Peñaloza, hoy alineada con el uñaquismo.

* Otro lugar

Lo que venía sonando hasta el momento es que Marcelo Orrego podía jugar en dos listas para las elecciones que vienen. Una, encabezando la de gobernador y la segunda como candidato a diputado nacional. La ley habilita esa posibilidad, ya que se trata de distritos diferentes.