Al límite del plazo de cierre de lista, el diputado provincial Enzo Cornejo presentó quienes lo acompañarán en las elecciones partidarias del Pro local. Según confirmó el legislador, Gimena Martinazzo es quien irá como vice en la fórmula que pretende seguir con la línea del actual presidente Eduardo Cáceres. Los comicios serán el 22 de marzo.



En el Pro se vendrá un cambio de autoridades obligado, ya que el diputado nacional no puede continuar en la conducción. Con la lista de Cornejo confirmada, habrá internas, ya que el sábado presentó su armado Fernando Patinella.



La lista opositora lleva como vice a Ana Colombo, quien junto a Patinella criticaron a la gestión actual, al indicar que "se ha ido perdiendo territorio en la provincia, dependiendo mucho de la estructura nacional. Hay que abandonar el concepto de franquicias políticas para poder defender las políticas locales", argumentaron. Sobre si hay diferencias la lista de Patinella, Cornejo dijo que la elección "enriquecerá y hará crecer el partido. Son más los puntos en los que coincidimos que en los que no. Por eso estoy convencido que esto marcará un antes y un después, donde, a través del diálogo, podremos seguir construyendo hacia adelante".



La interna es toda una novedad en el Pro. En anteriores comicios hubo intentos de pelearle el poder a Cáceres, pero no prosperaron. Si bien el Pro no llegó al Gobierno local durante la presidencia de Macri, conquistó su cuota de poder al tener referentes en los organismos nacionales con sede en San Juan. Tras la derrota nacional, al partido le quedó un puñado de cargos.