Con la visita del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, la gestión uñaquista logró disponer de fondos clave para la construcción del nuevo puente de Pachaco que, de no ser modificado, quedará bajo las aguas del dique El Tambolar. El alfil del presidente Alberto Fernández habilitó a que la provincia use recursos excedentes que están disponibles en el fideicomiso de los diques Los Caracoles y Punta Negra que se utilizan para la construcción de la represa. Así, el Ejecutivo tendrá 65 millones de dólares para ejecutar el nuevo puente, junto a un tramo de la ruta interlagos. Con el OK, desde el Ministerio de Obras y Servicio, que dirige Julio Ortiz Andino, indicaron que en julio se estará en condiciones de llamar a licitación la obra y comenzar los trabajos lo antes posible. Junto a los fondos para el puente, quedaron habilitados recursos para la construcción de un barrio en Calingasta, que servirá de campamento cuando el dique esté en su máximo pico de construcción. El monto estimado para esos trabajos asciende a 860 millones de pesos.

La habilitación de los fondos no fue lo único que firmó Martínez, ya que también rubricó el contrato para la construcción de la fábrica de paneles solares que estará ubicada en el predio del EPSE, en Pocito. Además, participó de la inauguración de la planta solar Anchipurac en Rivadavia. Por otro lado, el funcionario nacional se refirió al aumento de los combustibles en el país, que la próxima semana tendrán la quinta suba en lo que va del año.

El nuevo puente de Pachaco (Ingeniero Raúl Suárez) y la denominada ruta interlagos, son obras necesarias y complementarias a la construcción del dique El Tambolar. De no contar con fondos nacionales, la provincia debería aportar los recursos desde las arcas locales. Se trata de montos considerables ya que, al cambio oficial de ayer, representan poco más de 6.000 millones de pesos.

Según explicó en su momento Ortiz Andino, existen recursos disponibles dentro del fideicomiso Caracoles y Punta Negra, utilizados para la construcción de El Tambolar. Si bien los diques no están produciendo energía, el fondo se constituye sobre la capacidad instalada de generación de cada represa, por lo que no hace falta que estén funcionando para que aporten recursos. El presupuesto oficial del nuevo dique se estimó en 850 millones de dólares pero, por la competencia entre las empresas en la licitación, el contrato de obra se firmó por 500 millones de dólares. "Esa diferencia es la que nosotros vemos que podemos utilizar en los caminos, en un barrio y en una línea eléctrica de alta tensión que vamos a hacer hasta Albardón", dijo Ortiz Andino. El OK para disponer de los fondos proviene de CAMMESA, entidad nacional que depende de la Secretaría de Energía de la Nación. Con la firma de ayer, el ministro dijo que "ahora firmaremos otro convenio más específico y lanzaremos la licitación correspondiente. En julio podemos estar licitando la obra".

Sobre las tareas previstas, el funcionario uñaquista indicó "vamos a construir el segundo puente sobre el río, el que va a ir paralelo al actual, pero unos 7 kilómetros más hacia el Oeste. Se trata de la parte del camino que va a quedar bajo el agua una vez que el dique esté listo". Ese proyecto integra un tramo de ruta que va desde la zona de la Quebrada de las Burras hacia Calingasta. Luego hay un segundo tramo que va desde ese punto hasta la casa de máquinas del dique y un tercero desde ese punto hasta Los Caracoles. Estas últimas tareas están previstas hacia más adelante.



Nuevo barrio

El nuevo barrio que se construirá en Calingasta servirá para contener a los trabajadores del dique El Tambolar. Son 96 viviendas que serán utilizadas en el pico de construcción, en el que se esperan 1.300 trabajadores. Se estiman que ese pico dure unos dos años y medio. Costo estimado del barrio es de 860 millones de pesos.