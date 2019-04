Cuerpo. La Corte de Justicia de San Juan cuenta con cinco miembros. Hay dos cargos vacantes. Desde enero que el tribunal funciona con tres integrantes.



El mecanismo para designar a dos ministros en la Corte de Justicia quedó postergado para junio, luego de las elecciones generales provinciales. Así lo confirmaron fuentes oficiales al indicar que si bien no hay una fecha establecida para el llamado por parte del Consejo de la Magistratura, el objetivo es que sea dentro de dos meses para que no se mezcle con la puja política y la campaña que encararán los candidatos. Además, las fuentes explicaron que el concurso incluirá las dos vacantes para que todo el proceso se lleve adelante en forma simultánea, con el fin de no tener que repetir todo en dos oportunidades.

En diciembre se incorporaron al Consejo de la Magistratura los dos nuevos representantes de los abogados, por lo que el órgano estaba en condiciones de llamar a concurso para cubrir las dos vacantes desde febrero. Pero en todo este primer semestre se están llevando a cabo las elecciones provinciales y no hay ánimo de que los cargos judiciales más importantes se politicen. Por eso, la mira está puesta después del 2 de junio para realizar el llamado a concurso, las entrevistas por parte del Consejo y la conformación de las ternas antes de la feria de julio, si es que dan los tiempos. La idea es que las vacantes sean cubiertas antes de las PASO nacionales de agosto.

Los cargos a cubrir son los que dejaron Adolfo Caballero y Abel Soria Vega. El primero tuvo el alta en su jubilación en diciembre, mientras que el segundo adquirió el beneficio desde el primero de enero. Desde esa fecha, la Corte de Justicia cuenta con el piso necesario de sus integrantes para su funcionamiento: tres. La presidencia está hoy en manos de Guillermo De Sanctis y el año que viene la ocupará Adriana García Nieto, mientras que Humberto Medina Palá cumplirá 25 años en el máximo tribunal en este 2019. Sin la participación de alguno de ellos, el cuerpo debería llamar permanentemente a un tercer integrante (un camarista) para firmar resoluciones judiciales y las decisiones de la sala de Superintendencia, tribunal que aplica sanciones, instrumenta las licencias y realiza la administración y distribución del personal. Por eso, en Tribunales destacaron el hecho de que Medina Palá se haya mantenido en el cargo por lo menos hasta que un nuevo integrante se sume al cuerpo. El cortista, de la vieja guardia, había sido uno de los primeros en anunciar que podía dar un paso al costado. Es más, el año pasado le comunicó a este medio que dejaría la Corte, medida que se vio casi obligado a postergar para no resentir el funcionamiento del máximo órgano judicial.

El cargo de ministro de la Corte de Justicia es apetecible para el mundo jurídico ya que brinda una cuota de poder. Para el primer recambio, que ganó De Sanctis, se habían anotado 40 interesados, mientras que en el caso de la elección de García Nieto, la convocatoria despertó el interés de 28 abogados.

Además de la selección de los nuevos cortistas, se espera que el Poder Judicial tenga nuevas incorporaciones en el corto plazo, ya que la Cámara de Diputados definirá el lunes cuándo tomará las entrevistas de las ternas para los cargos de juez y fiscal de Cámara en lo Penal y de juez Laboral de primera instancia.





> Las otras tres designaciones



La Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados definirá hoy qué días llevará adelante las entrevistas para designar un juez y un fiscal de Cámara y un magistrado Laboral.

Las ternas ingresaron al cuerpo legislativo en la primera sesión ordinaria del lunes pasado y fueron remitidas a la comisión luego de que ésta se constituyera con nuevos integrantes. Fuentes calificadas indicaron que si bien la comisión definirá el día para llevar adelante las entrevistas, es muy probable que las tres se desarrollen dentro de una semana, el lunes 23.

Para el cargo de juez de Cámara Penal, quienes se presentarán a la entrevista son María Silvina Rosso de Balanza, actual titular del Cuarto Juzgado Correccional; Martín Heredia Zaldo, que está al frente del Cuarto Juzgado de Instrucción, y el juez del Primero de Instrucción, Alberto Benito Ortiz. En el caso del puesto de fiscal de Cámara, la terna está compuesta por Ana Lía Larrea, de la Fiscalía de Instrucción Nº 5; Daniel Galvani, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 4 y Diego Manuel Sanz, abogado penalista de la Fiscalía de Estado. Los ternados para el cargo de juez de Primera Instancia del Trabajo, el cual quedó vacante con el ascenso de Mariano Ibañez como camarista, son Carlos Federico Torcivia Gambeta, Federico Pablo Rojas Heredia y Matías Leonel Pallito.