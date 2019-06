A partir del 10 de diciembre, la conformación de la Cámara de Diputados experimentará la renovación de, al menos, el 58 por ciento de sus integrantes para el período 2019-2023. Traducido en números, de los 36 legisladores, 21 no van por la reelección de sus bancas por distintos motivos. El resto sí busca un lugar y quedará a la espera del resultado de hoy para saber si podrán entrar.



El cambio central se dará en la presidencia. Hoy la ejerce el vicegobernador justicialista Marcelo Lima, quien no repite en la fórmula con el gobernador Sergio Uñac. El pocitano lleva como compañero al ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, mientras que Marcelo Orrego, precandidato al sillón de Sarmiento por el frente Con Vos, lleva como ladera a la diputada Susana Laciar. Así, la basualdista no puede postularse por otro cargo provincial.



En una situación igual está el presidente del bloque del PJ, Pablo García Nieto. El legislador fue como precandidato a intendente de Rawson y fue derrotado, por lo que es cambio obligado dentro del cuerpo. También dejarán sus bancas los diputados peronistas Jorge Palmero y Eduardo Banega, el bloquista Jorge Espejo y los legisladores miembros de Producción y Trabajo, Juan José Orrego, Miguel Sepúlveda y Romina Solera, quienes compiten por la Intendencia de sus respectivos departamentos (ver infografía).

En el PJ, están los diputados ligados al giojismo que no disputarán un cargo legislativo. Son los casos de Amanda Días, Héctor Pérez y Silvia Pérez, mientras que Juan Pablo Santiago Gioja logró entrar como suplente del candidato Juan Carlos Gioja. En el Gobierno provincial dijeron que si bien no figuran en los listados para ganar un lugar como legisladores, serán convocados y tenidos en cuenta en una eventual gestión de Uñac o en administraciones departamentales. Lo mismo sucederá con los justicialistas Marcela Monti, Mario Tello, Daiana Luna, Nelson Campero y Gladys Valdéz, señalaron.



En el principal frente opositor, en el armado que hizo Orrego de sus candidatos a diputados proporcionales, privilegiando a gente de su gestión en Santa Lucía y de Rivadavia, relegó al bloquismo disidente a un lugar con pocas chances de entrar, por lo que César Aguilar decidió no ser de la partida. En cuanto al bloque Frente Renovador, Carlos Munisaga había decidido competir por la jefatura comunal de Rawson, pero al final declinó su aspiración para lograr la unidad en el peronismo departamental y no va por un cargo legislativo. El otro es su par Jorge Frías, que tampoco integró alguna lista.