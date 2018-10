Apoyo. (Desde la izquierda) El diputado nacional Walberto Allende y el senador Rubén Uñac asistieron a la cita con el rector Oscar Nasisi. También estuvieron Graciela Caselles, Florencia Peñaloza, José Luis Gioja y Daniela Castro.

En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) vieron una puerta abierta para que se mejore el presupuesto de gastos operativos para el año que viene. Tras una reunión armada por el diputado nacional Walberto Allende con el secretario de Políticas Universitarias y alfiles macristas en el Congreso, el rector de la casa de altos estudios, Oscar Nasisi, reconoció gestos de la Nación para destrabar una partida inicial y seguir hablando para el desembarco de un total de 60 millones de pesos. Así, dijo que hay esperanzas de recibir dichos fondos, que permitirán cerrar con lo justo el funcionamiento de la institución, esto es, el pago de servicios básicos (luz, gas, agua, por ejemplo) y la compra de insumos. Por su parte, Allende fue más explícito y destacó que el envío de los fondos es un compromiso que asumió el Gobierno nacional con la UNSJ y la provincia.



Desde la universidad, al igual que en muchas del resto del país, vienen entablando una dura disputa con la Nación por el presupuesto para funcionamiento, la cual no ha estado exenta de duras críticas a la gestión macrista, dado que el propio Nasisi ha señalado que están desfinanciando la casa de altos estudios. Frente a ese escenario, a fines de septiembre invitaron a los legisladores nacionales por San Juan, cita a la que asistieron los peronistas y aliados, para que planteen cambios en el presupuesto nacional. Allende, que trabaja en conjunto con Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, recogió el guante y articuló un encuentro en la Cámara de Diputados de la Nación entre el rector de la UNSJ y el flamante secretario de Políticas Universitarias, Pablo Domenichini. Y de la reunión participaron Sebastián García De Luca, el número dos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el vicepresidente del bloque PRO, Álvaro González. El escenario elegido y los protagonistas representan toda una señal, ya que hoy se debatirá el presupuesto nacional en la Cámara baja. Los legisladores que responden al gobernador Sergio Uñac vienen manifestando que no es bueno que la Nación no cuente con una ley de gastos y recursos aprobada, pero que no la iban a votar a libro cerrado. En ese marco, con los ministros provinciales, como el de Hacienda, Roberto Gattoni, han venido entablando negociaciones para que San Juan cuente con fondos, obras y programas de cara a 2019. En toda esa discusión se engloban las gestiones por los recursos para la UNSJ.



La preocupación de la universidad está centrada en los llamados gastos de funcionamiento. Dicha partida pasó de 140 millones de pesos en 2017 a 148 millones para este año, una suba de tan sólo 5,71 por ciento, cuando la inflación acumulada a septiembre fue del 32,4 por ciento, lo que revela un desfasaje total. Según informaron en la UNSJ, lo presupuestado en ese ítem para 2019 saltará a 159 millones de pesos, otro aumento minúsculo: del 7,4 por ciento, cuando la inflación promedio llegaría al 23 por ciento. En la casa de altos estudios señalaron que necesitarían unos 60 millones de pesos extra para llegar a los 220 millones de pesos con el fin de costear los gastos operativos del año próximo. Nasisi explicó que en la reunión, las autoridades nacionales indicaron que "se pueden" destrabar entre 20 y 25 millones de pesos de una partida especial que se aprobó para este año y que nunca se giró. Y también expresó que quedaron en juntarse los equipos de la Secretaría de Políticas Universitarias y la UNSJ para gestionar los fondos restantes. Por eso, dijo que hubo gestos de Nación, mientras que Allende fue más allá y remarcó que fue un compromiso.



Embestida

Las autoridades de la UNSJ, los docentes, el personal no docente, los gremios y alumnos llevaron adelante un reclamo por mayor financiamiento para la casa de altos estudios. Inclusive hubo toma de facultades.

Masa total

2.701 Millones de pesos es el presupuesto 2018 de la UNSJ. Los gastos de funcionamiento representan el 5,4 por ciento.

Pedido universitario



En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) plantearon ante la Secretaría de Políticas Universitarias la distribución equitativa de 4.000 millones de pesos de una partida llamada "transferencias varias" entre todas las instituciones. La crítica es que dicho fondo está sujeto al reparto discrecional del Gobierno nacional. No obstante, todo va encaminado a que la gestión macrista no tocará la parte del presupuesto destinado a las universidades y esa partida seguirá tal cual está. De esa forma, los representantes legislativos de cada provincia y las autoridades universitarias han encarado negociaciones individuales con los funcionarios de la administración central, en el marco de la discusión del presupuesto 2019.



El rector Oscar Nasisi había señalado que "vamos a estar complicados" si sólo se contemplaba lo presupuestado para gastos de funcionamiento para el año que viene. Por eso, había resaltado que "si en diciembre aumentan las tarifas, como se ha anunciado, y demás, no voy a poder pagar los servicios", sumado a la inflación proyectada para el año que viene. La partida presupuestada es de 159 millones de pesos y la UNSJ busca 220 millones. Los salarios de los docentes y el personal no docente está garantizado.