Cúpula. Está en estudio la prórroga de García en Sociales; Bloch en Exactas; Berenguer en Ingeniería; Gómez en Arquitectura; el rector Nasisi y la vice Coca; Naranjo en Ciencias de la Salud y Garbarino en Filosofía.

La idea circula y está en estudio en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Y para muchos no quedará otra alternativa: la prórroga de los mandatos de las autoridades por un plazo determinado. La medida alcanzaría al rector y la vice, los decanos de las facultades y los miembros del Consejo Superior, por mencionar los principales cargos, y se daría en un contexto sumamente caldeado por las elecciones del año que viene en las que hay altos dirigentes con apetencias por el sillón de la casa de altos estudios que hoy ocupa Oscar Nasisi. ¿Por qué está bajo análisis la extensión de los períodos? Porque no se llegaría a incluir a todos los estamentos de la Escuela de Ciencias de la Salud en su derecho de elegir al rector, consejeros y su propio director en los comicios 2020, tal cual era la obligación de la UNSJ. Al no incorporar a esa unidad académica, no se podría hacer el llamado a las urnas, dado que se dejaría afuera a un sector de la comunidad universitaria. Por eso, se estirarían los mandatos para que se concrete la inclusión de dicha escuela y recién ahí llamar a elecciones para todos los puestos, explicaron distintas fuentes oficiales.



El retraso a la hora de reconocerle sus derechos políticos a Ciencias de la Salud ha generado todo tipo de suspicacias. Es que la comisión que debía hacer tal proyecto y el tratamiento del mismo demoró demasiado, por lo que, de concretarse la prórroga de los períodos, los candidateables al Rectorado ganarían aún más tiempo (las gestiones vencen el 1 de julio del año que viene) para posicionarse y definir alianzas. Los que vienen sonando son Rodolfo Bloch, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, sobre el que las fuentes señalan que tiene un acuerdo con Nasisi, dado que este no puede repetir. El mandamás de la casa de altos estudios asumió en 2012 y desde entonces tuvo como vice a Mónica Coca, quien también tiene aspiraciones, pero la relación entre ambos está rota. En la grilla de interesados también figuran el decano de Arquitectura, Roberto "Duro" Gómez; la de Filosofía, Rosa Garbarino, y el secretario de Obras del Rectorado, Jorge Cocinero. Es de esperar que surja alguna figura de Ingeniería, la de mayor peso electoral, que tenga pretensiones de liderar una lista o respaldar a alguno de los que tienen ganas. Sobre el rector, las fuentes resaltaron que tiene apetencias de ocupar un cargo en la gestión provincial, pero que aún no hay una señal firme. Nasisi no contestó los llamados de este medio para responder sobre ese punto y la posibilidad de la prórroga de los mandatos.



Todo se debe a que el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria (el máximo órgano) se comprometieron a darle participación política a la novel Escuela de Ciencias de la Salud para los comicios 2020. Para ello, se debe modificar el estatuto de la UNSJ y en 2017 se creó una comisión que debía elevar una propuesta para incluir a la unidad académica y fijar su participación en el Consejo, lo que también implica un cambio en la fórmula de elección, ya que la casa de altos estudios tiene un complejo sistema de voto ponderado. La iniciativa ya está lista, pero debe pasar por los Consejos Directivos de las facultades para que den sus opiniones. Cada sugerencia debe ser analizada y debe haber un acuerdo, el cual debe ser elevado a la Asamblea de la UNSJ para su aprobación. Pero no es todo, ya que luego debe ser enviado a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación para su OK. En el medio está el receso invernal y las elecciones nacionales, con un futuro incierto sobre el próximo Gobierno nacional. Todo ese camino demorará, según los cálculos, no menos de un año.



Si bien las elecciones son en junio, el calendario electoral se dispara en diciembre, aunque la Junta Electoral puede pedir una prórroga. Aún así, en la UNSJ muchos ven que no llegarán con los tiempos para incorporar a Ciencias de la Salud y entienden que no se puede llamar a elecciones sin tenerla en cuenta. "Es como convocar a un comicio provincial y dejar afuera a Pocito", ejemplificó una fuente. Por eso, la prórroga de los mandatos daría el plazo para que se sume a dicha Escuela y luego se sometan a las urnas todos los cargos universitarios.





Renovación

En las elecciones 2020, en la UNSJ se renovarán los puestos de rector y vice, los de decanos de las cinco facultades, los representantes del Consejo Superior y los de los Consejos Directivos de las unidades académicas. Además, habrá elecciones en los Centros de Estudiantes y en la Federación Universitaria.