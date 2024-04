Luego de que el Gobierno nacional anunciara que buscará acordar las auditorías con las universidades, proponiendo la intervención de un órgano “técnico neutral”, en la Universidad Nacional de San Juan vieron con buenos ojos la posible medida y no descartaron que existan hechos de corrupción.

En diálogo con radio Estación Claridad, la vicerrectora Analía Ponce detalló que "siempre estamos auditados y estoy de acuerdo con estas acciones, ya que nosotros si sacamos una fotocopia tenemos que anotar para que lo hicimos".

En ese sentido, la segunda autoridad de la UNSJ sostuvo que "el gasto improductivo no es deseable para ninguna institución publica y es política de nuestra gestión que no exista. Nuestras cuentas nos dan a favor del crecimiento, inclusive con aquellos alumnos que no se reciben después de varios años y cuyas estadísticas nos han preocupado, como así también lo que que eligen desertar".

Al ser consultada sobre los popularmente conocidos kioscos o maniobras de corrupción, Ponce fue contundente: "No niego que existan, pero tampoco lo afirmo. Entre los pliegues del sistema se esconden (hechos de corrupción), pero estamos en una vigilancia activa porque quienes nos han elegido confiaron en nosotros para controlar que esas maniobras se desarticulen".

Por último, la vicerrectora dijo que "los funcionarios públicos tenemos que estar dispuestos a un recorte. Nosotros tenemos una unidad de auditoría interna que permanentemente revisa todo. Los informes son muy rigurosos y muchas veces tuvimos que poner en orden los números gracias a esos controles".