Aspiraciones. Mónica Coca (al centro) indicó que su compañero de fórmula es Berenguer, de Ingeniería (a su derecha). Bloch, de Exactas, y Gómez, de Arquitectura, resaltaron que mantienen en pie sus postulaciones.

La carrera por la conducción de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) cuenta, por ahora, con varios interesados en la competencia y uno de ellos reveló ayer a su coequiper. La vicerrectora Mónica Coca quiere pasar a tomar las riendas de la institución y confirmó que "estoy trabajando con Tadeo Berenguer en el marco de una fórmula". Su compañero es el actual decano de la Facultad de Ingeniería y su procedencia no es menor, ya que, por peso y tradición, desde dicha unidad académica han salido la mayoría de los rectores.



La elección en la UNSJ se realizará en junio del año que viene, pero como el rector Oscar Nasisi no puede repetir porque va por su segundo mandato, se abrió rápidamente la disputa por la sucesión. Coca fue su compañera durante los dos períodos, pero la relación se resquebrajó y la vice había reconocido el distanciamiento, el cual se habría generado luego de que le blanqueara sus aspiraciones a Nasisi. La mujer viene de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde tiene su base, y cuenta con el apoyo de la agrupación estudiantil Creando, ligada al peronismo. Su socio es Berenguer, quien llegó al Decanato de Ingeniería en 2016, y pese a que puede repetir, había adelantado que dejará su lugar para que su vice, Mario Fernández, compita por las riendas de la facultad.



Así, el eje es Sociales e Ingeniería, pero Coca destacó que "estamos trabajando en un grupo, en el que están presentes otros decanos con los que compartimos una posición ideológica y con los cuales vamos a buscar la mejor construcción en conjunto para el futuro de la universidad".



No obstante, los titulares de las facultades que tienen ganas de pelear por el Rectorado mantienen sus aspiraciones. Uno de ellos es Roberto Gómez, de Arquitectura, quien además reconoció que integra el grupo con Coca y Rodolfo Bloch, de Exactas. "La idea es que a fin de año nos midamos a ver como estamos y definir a partir de ahí. Los números hay que verlos", resaltó Gómez, quien agregó que aún no tiene un candidato a vice. Por su parte, Bloch también remarcó que tiene su candidatura en pie y que vislumbra un escenario de segunda vuelta por la cantidad de aspirantes que puedan llegar a competir. En su caso, indicó que tiene nombres de posibles compañeros en su cabeza, pero que no hay nada definido. Si bien el rector Nasisi no se ha manifestado a favor de ninguno de los candidatos, fuentes universitarias señalaron que su respaldo recaerá en alguno de estos dos decanos.



La otra mujer que irá por el sillón de la UNSJ es Rosa Garbarino, de Filosofía. La decana confirmó que su ladero vendrá desde Ingeniería, aunque evitó mostrar sus cartas y esperar el avance de las definiciones. Garbarino viene trabajando con la agrupación estudiantil Movimiento Universitario Unido, aunque indicó que también ha entablado diálogo con diferentes sectores.



El que también está ente los anotados es el exministro de Gobierno de la gestión giojista, Emilio Fernández, quien tiene su cabecera en la Facultad de Ingeniería. Como tantos otros, todavía no eligió a un vice. Y en el mismo sentido está Jorge Cocinero, el secretario de Obras de la UNSJ, que hizo hincapié en que su postulación está firme.



Así, da un total de seis aspirantes por el máximo cargo ejecutivo de la universidad y si bien todos aseguraron que serán de la partida, las fuentes resaltaron que alguno terminará bajándose de la disputa para acompañar a un determinado candidato.



En 2020 además se elegirán a los decanos y miembros del Consejo Superior y de los Directivos.

Puestos ejecutivos

Decanatos

En Filosofía va Miryam Arrabal. En Sociales, Raúl García va por la reelección. Bloch, en Exactas, y Gómez, en Arquitectura, no habían definido sucesor. Ana Naranjo irá por Salud.