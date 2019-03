En carrera. Los precandidatos a gobernar San Juan, desde la izquierda, Alberto Agüero (Partido del Trabajo y del Pueblo), Gustavo Fernández (Partido Dignidad Ciudadana), Mary Garrido (Partido Nueva Izquierda), Marcelo Orrego (Frente Con Vos), Sergio Uñac (Frente Todos), Nancy Avelín (Partido Cruzada Renovadora), Martín Turcumán (Frente San Juan Primero) y Marcelo Tejada (Partido Nueva Dirigencia).



Por timidez, la hora del día o la repercusión en el organismo por los días de campaña, ninguno de los precandidatos a gobernador para San Juan optó por servirse una copa del frío espumante, a pesar que la temperatura pasado el mediodía iba escalando a gran ritmo, para superar la barrera de los 25 grados.



Fue una ronda completa de cafés la que pobló las dos mesas en las que los ocho invitados por DIARIO DE CUYO dialogaron un momento, una suerte de pausa entre sesiones de fotos y entrevistas.



Con asistencia perfecta, estaba segura la mejor imagen para diseñar la tapa de hoy, como ya es tradición, en la que se anuncia un día tan especial para la vida pública provincial, con las urnas como protagonistas.

Alberto Agüero fue el más activo para charlar con el resto.

HUMOR

En la reunión de las ocho personas que se inscribieron como aspirantes a gobernar la provincia entre diciembre de este año y el mismo mes de 2023, había en general buen clima.



Y se reflejaba en comentarios sobre el cansancio acumulado por las respectivas campañas.

Ya había transcurrido la primera sesión de fotos en el primer piso del café Tres Cumbres ubicado en calle España entre Laprida y Libertador, y la charla podía interpretarse como un recreo en la ajetreada agenda de cada uno.



El momento en el que todos los asistentes le prestaron atención al mismo tema, durante los casi 70 minutos que se extendió la reunión, comenzó con Martín Turcumán, del Frente San Juan Primero, sentado en una de las cabeceras, quien propuso que “después del periodo electoral se realicen otras reuniones para dialogar sobre proyectos a largo plazo”. Gustavo Fernández, del Partido Dignidad Ciudadana, se sumó al tema desde la otra cabecera, refiriéndose al Plan Estratégico San Juan 2030 como un posible receptor de esos encuentros.



“Es una oportunidad para intercambiar propuestas pensando al futuro”, afirmó mirando al precandidato del Frente Todos, Sergio Uñac.

Un café particular. Los ocho precandidatos aceptaron un descanso entre las sesiones de fotos. Además de charlas anecdóticas, surgió la iniciativa de establecer reuniones de todas las fuerzas después que concluyan las elecciones.



Alberto Agüero, del Partido del Trabajo y del Pueblo, se apuró en intervenir y recordó que hubo una convocatoria años atrás, pero no prosperó más de una reunión aquella intención:

“Ya se hizo, pero después de una reunión, nos quedamos esperando otra convocatoria“. Uñac tomó la posta e indicó “la importancia de la previsión y de la organización como ingredientes para alcanzar el éxito en las obras de largo plazo”.



La invitación a realizar una nueva sesión de fotos, esta vez cruzando la calle y con el Centro Cívico de fondo, no encontró ninguna broma por el tema del tiempo como respuesta. Tampoco las hubo porque alguien acudiera tarde a la cita, que comenzó como ‘baile de pueblo’.



Es que mientras Nancy Avelín, de la Cruzada Renovadora, y Mary Garrido, del Partido Nueva Izquierda, compartían una mesa, los varones deambulaban, saludando. Más que protocolar, con respectivas palmadas en el hombro, fue el que se dieron Marcelo Orrego, del Frente Con Vos, con Uñac. Lo mismo sucedió al momento de despedirse. “Nos conocemos de hace tiempo y nos deseamos que salga todo tranquilo el domingo”, contó Orrego, quien se quedó con el primer puesto de más saludos, porque cuando ingresó al local, se acercó a todos los empleados y clientes que estaban en la planta baja.



Entre conversaciones esporádicas que iban de la demanda física y mental de la campaña a economías emergentes, Marcelo Tejada, del Partido Nueva Dirigencia, prefería observar simplemente los últimos preparativos para hacer las fotos de los aspirantes a gobernador en el nuevo período electivo que hoy tiene su primera estación.



Una pared de ladrillo visto y estilo rústico fue el telón de fondo para los fotógrafos, que primero se aseguraron una toma con los ocho precandidatos. Después fueron las individuales y ahí quien sí recibió un chiste fue Turcumán, quien ‘se preparaba’ pasando sus dedos debajo de los párpados. Uñac era el más extrovertido, soltando cada tanto frases que buscaban la complicidad de sonrisas.

Una ocasión fue cuando escuchó el pedido a una camarera y soltó: “al café de Turcumán cárguenlo a mi cuenta”. Y otra ocurrió en los preparativos a las primeras fotos. Ante una indicación de cómo debía exhibir la urna, señaló: “Dicen que son el cuarto poder, entonces es mejor hacerles caso”. Y rápidamente Avelín respondió: “No tanto, no tanto”.

Distendidos. Los precandidatos mostraron la mejor predisposición para realizar las sesiones de fotos. No faltaron tampoco las bromas para que el ambiente siempre estuviese distendido.

SELFIE A DOS PUNTAS

Cuando los precandidatos cruzaron la calle España para hacer la siguiente sesión, ocurrió un hecho particular. Un remisero identificó a los precandidatos y no titubeó para acercarse raudamente a Uñac y pedirle si podía posar con él, para su foto. Se colocó adelante y así capturó la imagen, con el precandidato atrás. Tras agradecerle por el gesto y saludarlo calurosamente, encaró a Orrego. Le hizo la misma solicitud y repitió también la pose al momento de la foto. Satisfecho con las dos imágenes, el remisero se retiró de la escena. A la sombra de un frondoso árbol, los ocho precandidatos volvieron a recibir las indicaciones para componer una nueva imagen. Las variantes, con la urna ocupando distintos sitios, ocuparon su tiempo. Pero la urgencia por acudir a otros compromisos no afloraba manifiestamente y se apreció en los saludos de despedida, donde abundaron los deseos recíprocos de vivir un buen domingo. Y ahí sí, cada uno tomó su rumbo.





El look de los invitados



Camisa blanca y saco azul predominó en el vestuario escogido por la mitad de los precandidatos masculinos. Los tres que lucieron esa combinación fueron Sergio Uñac, Marcelo Orrego y Martín Turcumán. Mientras que Gustavo Fernández llevó un saco claro y Alberto Agüero no mostró evidencias de calor, a pesar que el suyo era de invierno.



El único de los precandidatos masculinos que decidió usar corbata para acudir a la cita fue Marcelo Tejada, que lograba ser más llamativa todavía por el contraste de su color amarillo con el negro del saco.



Por el lado de las dos damas, el blanco, negro y las escala de grises predominaron en la vestimenta.



Mary Garrido escogió un pantalón negro con una blusa de tonalidades grisáceas. Y Nancy Avelín, quien disfrutó el café a pesar que se definió como ‘matera’, vistió también pantalón, camisa blanca y un saquito blanco y negro.



>> Anécdotas de la reunión

Bienvenida especial

El director ejecutivo de DIARIO DE CUYO, Francisco José Montes, se acercó hasta la producción periodística de los precandidatos y les agradeció en una breve intervención por la predisposición a una nueva convocatoria que realiza DIARIO DE CUYO en la antesala de cada jornada de elecciones.

Camaradería desde el inicio

Se vivió muy buen clima desde el comienzo de la reunión. No solamente hubo un equipo periodístico de este diario en el lugar, sino que también participó, además del director ejecutivo, el director comercial de este diario, Andrés Montes, quien no dudó en cruzar abrazos y saludos con los ocho precandidatos.

Conversación de urna

Martín Turcumán se acercó a una mesa donde estaba apoyada la urna que iba a ser empleada para las sesiones de fotos y estuvo observándola al punto que llamó la atención de Gustavo Fernández. Y eso valió que se quedaran charlando unos minutos para luego sumarse a todo el grupo.

Obsequios dulces

Antes de partir del café a una nueva sesión de fotos, los precandidatos a gobernador recibieron un obsequio que les brindaron en el local. Y consistió en una caja de alfajores que recibieron con mucho gusto, ya que los habían probado mientras compartieron la mesa para tomar un expreso o un cortado.

Tiempo extra

Sergio Uñac fue el último en arribar a la reunión y también el último en marcharse. Lo hizo a pie y fue a cumplir con otro compromiso. Es que antes de la sesión de fotos en el Centro Cívico, hubo pedidos de fotos con los precandidatos y Uñac se comprometió a seguir después, para no retrasar la sesión.

Las damas, primero

Nancy Avelín fue la primera en llegar a la cita, quien comentó que el auto en el que la trasladaron seguía en funciones para los preparativos de hoy. Luego, Mary Garrido, quien creía que podía llegar tarde porque fue en colectivo. Por eso, los otros precandidatos se acercaban a saludarlas.