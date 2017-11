Visita. "Fredy" Storani busca apoyo local. Fue recibido por los dirigentes Eduardo Castro, Horacio Tello, Salvador Mercado y Gabriel Russo, entre otros.

Es uno de los dirigentes históricos de la UCR y está en la disputa por la conducción nacional. Federico Storani llegó ayer a San Juan para participar del festejo de los 50 años de la fundación de Franja Morada, que se hizo en el Comité de Caucete, y de paso, cosechar el apoyo de los dirigentes locales. El exdiputado nacional reclamó que el radicalismo debe tener más presencia dentro del frente Cambiemos y participar de las decisiones políticas y habló de desidia de la cúpula actual del partido, de la que dijo que no estuvo a la altura de las circunstancias. En ese marco, no habló de ruptura sino fortalecer a la fuerza centenario para fortalecer a la coalición gobernante.



Storani fue el que presidió el bloque de convencionales que en la convención radical de Gualeguaychú impulsó la creación e integración en Cambiemos. Con el paso de la gestión macrista, mantiene una postura crítica sobre el rol del partido sin ánimo de romper el esquema. La UCR se encamina en diciembre a renovar sus autoridades nacionales y Storani es uno de los candidatos. "Por supuesto que aspiro a la conducción del partido, si existe un razonable consenso", reconoció. En ese marco, su visita a San Juan no es únicamente protocolar y no es la única que ha hecho, ya que ha recorrido otras provincias en la búsqueda de apoyos. En el marco de la disputa interna, indicó que "estaría dispuesto" a una competencia puertas adentro.



Con respecto a Cambiemos, resaltó que "todavía es una coalición meramente electoral pero no de gobierno. Hay que institucionalizar ámbitos de debate de los temas centrales". Además, señaló que la Coalición Cívica, de Lilita Carrió, tiene más peso que la UCR, pese a que el partido cuenta con intendentes, legisladores y gobernadores. "No nos parece razonable esa situación", remarcó.