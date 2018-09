Reclamo. El gremio SUOEM puso el grito en el cielo tras la intención de UPCN de participar en la paritaria en Jáchal. El intendente Miguel Vega dijo que iba a acatar la resolución que dictara la Justicia.

Es una histórica disputa por la representación sindical de los trabajadores municipales que con el paso del tiempo y las resoluciones judiciales se va inclinando hacia un resultado. El juez subrogante de Jáchal, Hugo Quiroga, le dio el OK al gremio UPCN para que tenga un lugar junto a SUOEM en la discusión paritaria para el ingreso de personal a planta permanente en el departamento. El proceso de incorporación se encuentra suspendido debido al pedido judicial que había realizado el primero de los gremios y como el segundo puede apelar la resolución de primera instancia, se verá si el magistrado la concede o no con efectos suspensivos. Si bien el titular de SUOEM, Antonino Damico, no contestó los llamados de este medio, es un hecho que irán a una instancia superior de revisión para dar vuelta el fallo, en base al duro enfrentamiento que mantienen con UPCN.



La pelea es por espacios de poder en la mesa de negociación, en la que los gremios muestran ante sus afiliados los logros que pueden conseguir ante el empleador, que en este caso es el municipio. La disputa entre ambos sindicatos no es nueva y tuvo su origen en Capital hace unos 15 años en un conflicto similar, con un resultado a favor de UPCN después de largas instancias judiciales (Ver dato).



En el caso de Jáchal, la paritaria se disparó en abril para cubrir cargos vacantes por jubilación, renuncia o fallecimiento. En el municipio señalaron que son entre 20 y 40 puestos de planta permanente, los que implican estabilidad laboral para los que lleguen, al igual que beneficios como vacaciones pagas, aguinaldo, obra social, aumentos salariales y la jubilación. De todas formas, en la comuna el objetivo es ir cubriendo los cargos por tandas, teniendo en cuenta el impacto económico que se desprende de sumar personal. De acuerdo al convenio colectivo de trabajo en el departamento, el cual data de 2002, SUOEM es el único que tiene la representación de los municipales. En ese marco, ya se conformaron hasta las salas que llevarán adelante la discusión, integradas por miembros del Ejecutivo y el Deliberativo comunal, más los representantes de SUOEM. La temática apuntará, en principio, a abrir concursos cerrados, es decir, para los que vienen trabajando como contratados o pasantes, los que deberán cumplir los requisitos que se establezcan para poder quedar como efectivos.



Pero el abogado de UPCN, Carlos Lorenzo, hoy asesor Letrado de Gobierno, había presentado un amparo para conseguir un lugar en la paritaria, junto con una cautelar para frenar el proceso hasta que se resolviese si podían participar. El juez Quiroga, titular del Juzgado de Paz de Iglesia que está subrogando el de Jáchal, le había hecho lugar a la cautelar y ayer definió que el gremio que a nivel provincial conduce José Villa intervenga en la mesa de discusión.



En su fallo, el magistrado se tomó de diversos antecedentes locales y nacionales y se mostró a favor de la pluralidad sindical. En ese sentido, declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Convenio Colectivo de Trabajo y de los de la ordenanza que le dio validez, ya que estos le otorgaban la exclusividad de representación a SUOEM. De esa manera, dispuso que la participación de UPCN en la negociación paritaria sea proporcional a la cantidad de afiliados que tiene en el municipio. Así, destacó que de los ocho lugares en las salas para los miembros sindicales, dos sean para el sindicato de UPCN.





>En Capital

En 1995, el intendente bloquista Javier Caselles impulsó la ordenanza que estableció el Convenio Colectivo de Trabajo que fijó la unicidad de representación sindical a favor del SUOEM. El gremio UPCN entabló la puja y en febrero de 2005, la Cámara Civil le reconoció su lugar en paritarias.