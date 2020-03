Luego de la derrota electoral que tuvo el giojismo dentro de la interna en el Partido Justicialista (PJ), dos de los tres legisladores que representan a ese espacio en la Cámara de Diputados hablaron de continuar integrando el bloque oficialista y trabajar junto a sus contrincantes en las urnas. Tanto Leonardo Gioja como Graciela Seva se expresaron en tono conciliador y hablaron de no mezclar lo partidario con lo institucional. De hecho, el primero sostuvo que "no hay indicios" de abrir un espacio propio dentro de la Cámara, mientras que la legisladora fue más concreta al manifestar que "lo nuestro tuvo que ver con lo partidario, no hay que confundir las cosas". Quien no se expresó, ya que no atendió los llamados de este medio, fue Juan Carlos Gioja, quien fue el que le compitió a Sergio Uñac la conducción del Consejo provincial del partido. Por eso, fuentes justicialistas se mostraron cautelosas con las declaraciones de los legisladores y dijeron que hay que esperar a que comiencen las sesiones ordinarias para ver cómo trabajará ese sector y si Gioja continuará en la vereda de enfrente o apoyará los proyectos del oficialismo.

Una eventual ruptura giojista dentro del bloque oficialista tuvo un antecedente previo al comicio electoral del domingo y se intensificó en los últimos días. A fines de febrero, el diputado por Rawson, quien ya se postulaba por la presidencia del partido, se abstuvo de votar el mensaje que llegó del Poder Judicial por la renuncia masiva de magistrados. Así, se retiró del recinto antes de que terminara la sesión. Lo mismo habían hecho antes Leonardo Gioja y Seva. La excusa del rawsino y de los dos legisladores para no votar fue que desde el bloque justicialista, que preside Juan Carlos Abarca, no habían dado la información de los proyectos a tratar y, como no estaban de acuerdo, no votaron. No fue la única situación, ya que un hecho similar ocurrió en abril de 2018, cuando por una supuesta falta de información, hubo cuestionamientos de los diputados giojistas a quien en su momento era el presidente de la bancada, Pablo García Nieto.

Tanto Leonardo Gioja como Seva indicaron que, por el momento, la interna justicialista no tendrá impacto en la Cámara de Diputados. El primero sostuvo que "no estamos pensando para nada en un quiebre" porque "tenemos que trabajar todos juntos", mientras que Seva fue categórica al indicar que "he tenido una línea de tarea y he sido electa por una lista del gobernador. La interna no la tenemos que mezclar con lo institucional".

Si bien ambos han planteado una continuidad dentro del espacio oficialista en la Cámara, fuentes calificadas indicaron que será clave la distribución de tareas en las comisiones, ya que si los giojistas entienden que se los está dejando de lado, darán un paso al costado. Para ver esa postura, las fuentes indicaron que hay que esperar a que comiencen las sesiones ordinarias, lo que ocurrirá a partir de abril. No obstante, si ocurre una fractura, las bajas no representarían un problema para el oficialismo, ya que conseguiría la mayoría calificada con sus aliados.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, quien a su vez fue electo vicepresidente segundo del Partido Justicialista, habló de trabajar en conjunto y de contener a todos dentro de la fuerza partidaria a pesar de las diferencias. Incluso, una vez que terminó la elección, el dirigente indicó que "el que gobierna conduce y el que pierde acompaña. Todos vamos a tener que trabajar juntos porque la provincia y el país tiene problemas y necesidades".



Sesión particular

El vicegobernador confirmó que la apertura de sesiones ordinarias será con personal reducido: 22 legisladores y sin presencia de público. La misma situación se dará para la sesión preparatoria del 26 de marzo.