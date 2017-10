Un mismo espacio: Frente Nueva Izquierda. Tienen miradas calcadas casi en todos los temas. Mary Garrido, que encabeza la lista de Senadores y el joven Sergio 'Checho' Campos de Diputados, no coincidieron sólo en uno de los diez temas que DIARIO DE CUYO puso sobre la mesa para que tomen posición los candidatos.

De acuerdo a las respuestas que dieron a este diario, en lo único que no mostraron mismos pensamientos fue cuando se les consultó sobre si ¿apoyaría un proyecto para ponerle límite a las importaciones? Garrido optó por un 'sí, pero con reservas' y argumentó "acordamos con el límite a las importaciones para proteger y favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional, exceptuando aquellos insumos que aún no producimos y son necesarios como por ejemplo los medicamentos". Campos dijo que 'sí' y que "apoyamos un límite en las importaciones para favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias nacionales, pero con excepción de productos que todavía no hemos desarrollado y que son sumamente necesarios como los medicamentos por ejemplo. Igual, en el argumento de ambos, hay coincidencias.

En general, se sabe que los espacios de izquierda tienen posturas firmes sobre temas como aborto o despenalización del consumo de la marihuana, donde sin pelos en la lengua manifiestan a viva voz estar a favor de avanzar en este tema y que no de criminalice a las personas que consumen.

También fueron por la negativa con la idea de una reforma laboral o bajar la edad de imputabilidad.