En el frente Con Vos, que lidera el diputado nacional Marcelo Orrego, ya comenzaron a tirar líneas con referentes de los partidos que no integraron la sociedad en la elección pasada, con la mira puesta en la legislativa 2021. ¿El objetivo? Armar una alianza amplia y competitiva para darle pelea al oficialismo. La movida la había dado a conocer el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, ladero del santaluceño, de la que se revela que hay interés de representantes de fuerzas políticas que jugaron por su cuenta. Alberto Sánchez, de Dignidad Ciudadana, destacó que "existe la posibilidad de integrar un frente con ellos", mientras que Martín Turcumán, de ADN, manifestó que "la oposición tiene que encontrar las formas de unirse para poder dar una batalla electoral más fuerte".

Se trata de las primeras señales y acercamientos, ya que tanto Sánchez como Turcumán dejaron en claro que hay mucho que dialogar y buscar coincidencias en líneas de pensamiento y proyectos en común. En ese marco, la más reticente fue Nancy Avelín, de la Cruzada Renovadora, quien dijo que "hay que ver si los que dicen ser oposición, lo son de verdad o de mentiritas. Nosotros lo somos". No obstante, resaltó que no es momento de hablar de alianzas, lo que, si se quiere, puede ser una puerta abierta a futuro, teniendo en cuenta que el partido que fundó don Alfredo Avelín supo integrar la coalición provincial alineada a Cambiemos, hoy llamada Juntos por el Cambio a nivel nacional.

La pata local es el Frente Con Vos, el cual integran Producción y Trabajo (el de mayor peso), el Pro, Actuar y la UCR, entre los principales. En la elección de Gobernador del año pasado, Orrego cayó ante Sergio Uñac, pero su caudal de votos superó los valores que venía obteniendo la oposición y arañó el 35 por ciento. Con ese rendimiento, que aumentó en el comicio de octubre de 2019, consiguió la banca de diputado nacional.

En el armado de lo que fue la elección provincial, la Cruzada y Dignidad Ciudadana se alejaron del frente que ya conducía Orrego, debido a que, en ese entonces, no se sintieron contenidos. Fue así que ambas fuerzas compitieron en soledad, mientras que el partido ADN constituyó el Frente San Juan Primero. Desde un punto de vista estrictamente numérico, las tres agrupaciones reunieron unos ocho puntos porcentuales en votos. Una cifra que es menor frente a los dos polos en la provincia (el Frente Todos y Con Vos), pero que, de volcarse a la oposición, termina sumando y dándole más fuerza.

De hecho, en la legislativa del año que viene se verá tal polarización a nivel nacional. Turcumán remarcó que "con el kirchnerismo no hay ninguna posibilidad" de ir en una coalición, mientras que Sánchez indicó que "estamos en la vereda de enfrente del Gobierno nacional". El alineamiento nacional es otra de las vías hacia una gran alianza electoral opositora, dado que el Frente Con Vos se encuentra dentro de Juntos por el Cambio. No obstante, los dirigentes opositores pusieron ciertos reparos o manifestaron sus preferencias por quién lideraría la alianza nacional. El referente de ADN dijo que "no es lo mismo Juntos por el Cambio con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a que vaya de la mano del radical Alfredo Corneo u Horacio Rodríguez Larreta". Es más, resaltó que "estaría dispuesto a conformar un núcleo duro opositor bajo la hipotética conducción de Cornejo". El fundador de Dignidad Ciudadana, a su vez, dijo que "coincidimos bastante con la línea de María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich y Federico Pinedo".

>> PROTAGONISTAS

MARTÍN TURCUMÁN - ADN

"Entendemos que la oposición debe estar unida. Tenemos que coincidir en ciertos postulados. Sería el momento de dotar al Frente Con Vos de mayor competitividad, ya que es el espacio que obtuvo más votos".

ALBERTO SÁNCHEZ - Dignidad Ciudadana

"En la medida en la que podamos coincidir con las líneas básicas que tiene nuestro partido y que puedan ser respetadas en un acuerdo, por supuesto que trataremos de fortalecer la oposición".

NANCY AVELÍN - Cruzada Renovadora

"No es el momento de hablar de frente ni de alianzas. Lo que nosotros tenemos en claro es que somos oposición. Acá estamos frente a un modelo hegemónico desde hace tiempo, a nivel nacional y provincial".



Frentes y partidos

En las elecciones nacionales de 2019, en las que San Juan eligió tres diputados, se presentaron seis espacios en competencia. Sólo dos partidos jugaron en soledad (Dignidad Ciudadana y Nueva Dirigencia), mientras que cuatro frentes presentaron batalla. De ellos, en sólo dos hubo internas.



Frente Todos

El presidente del Frente Todos, Sergio Uñac, indicó que en la lista de candidatos para las elecciones legislativas del año que viene habrá "cambios y continuidad". El Gobernador dijo que los legisladores actuales han hecho "una buena tarea". Los que renuevan sus puestos son Walberto Allende y Francisco Guevara.