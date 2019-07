Acompañamiento. Luego de su discurso, Cristina invitó al gobernador Sergio Uñac y al diputado José Luis Gioja a que la acompañaran en el escenario montado en el Aldo Cantoni. Los tres fueron juntos a dar los discursos de cierre fuera del Estado Cerrado.

Su última visita había sido en 2013 como presidenta de la Nación y ayer volvió como precandidata a vice. Al hacer mención a su regreso, Cristina Fernández de Kirchner resaltó que puede mirar a los ojos a los sanjuaninos porque siempre ha militado "en el mismo lado". Fue un duro tiro por elevación (dado que no lo nombró) al senador peronista Miguel Ángel Pichetto, quien acompaña en la fórmula al presidente Mauricio Macri y que ha venido siendo muy crítico de la gestión de la exmandataria.Y así lo tomaron los seguidores que colmaron el Estadio Cerrado Aldo Cantoni, que muchos de ellos lo tildaron de traidor a los gritos. Acto seguido, Cristina explicó que el fervoroso recibimiento que tuvo se debe a que no la han olvidado porque "nunca los traicioné". Aunque esta última frase también puede ser extensiva hacia Macri (a quien tampoco mencionó), dado que habló de la vinculación entre el dirigente y el pueblo. Y no dejó de lanzar algún que otro dardo hacia la gestión del Gobierno nacional.



Fueron algunas de las definiciones más sobresalientes de un discurso sin grandes estridencias, en el que sí apeló a la emoción al recordar el aniversario número 67 del fallecimiento de Eva Perón, motivo por el que se presentó la obra teatral "Evita la descamisada". Y en ese contexto trazó ciertos paralelismos con la situación actual. Como cuando resaltó el "amor incondicional" de Evita "por los pobres" y que ésta señalaba que "cuando los ricos piensan en pobres, lo hacen para pobres, les dan cosas usadas o las que les sobran. Ella nunca los pensó desde ese lugar. Al contrario, respetaba la dignidad de los pobres" y "que tienen derecho a tener las mismas cosas". Ese punto lo trasladó a un cuestionamiento hacia la administración macrista, en un mensaje que remarca una división entre clases. "Es algo que pasa ahora. Cuando escuchamos que decían que "ustedes piensan que pueden tener derecho a un celular, a un plasma". O que nos quieren convencer que tenemos que tomar algo parecido a la leche en lugar de tomar leche como ellos", destacó.



Cristina había llegado al aeroclub de Pocito a eso de las 17.15 y fue recibida por el gobernador Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja, que busca seguir en su banca como cabeza de lista. Ambos acompañaron a la expresidenta al hotel Del Bono Park y luego al estadio. En ciertos pasajes de su discurso, la exmandataria nombró a uno y a otro y a los dos juntos, en una clara señal para no marcar divisiones entre el presidente del PJ sanjuanino y el del orden nacional. De hecho, invitó a ambos a subir al escenario y luego los dos la acompañaron en el cierre del contacto con los simpatizantes que se dio afuera del estadio.



Tras la primera crítica en los inicios de la charla con el profesor Eduardo Peñafort, fue el turno para los que cambian de bando. "Puedo volver y mirarlos a los ojos... para quien ha militado desde muy joven, con aciertos y errores, pero siempre en el mismo lado, en el mismo lugar". Los militantes no se contuvieron y apuntaron sus misiles contra Pichetto. Cristina además agradeció el recibimiento que le dieron los simpatizantes, el cual refleja "la convicción de que nunca me olvidaron. ¿Saben por qué? Porque nunca los traicioné. Es en definitiva la vinculación entre el pueblo y los dirigentes".



Luego, a los seguidores que la esperaban en las inmediaciones del estadio Cantoni les indicó que "necesitamos convencer y persuadir a nuestros vecinos y amigos que es posible vivir mejor. No se puede maltratar tanto a un pueblo. Nadie se merece ser tan maltratado".

Definiciones

Candidata a vicepresidente

CRISTINA FERNÁNDEZ

"No hay honor más grande que recibir el amor de ustedes después de haber sido dos veces presidente de este bendito país. Es lo más fuerte, es lo mejor que me puede pasar. Se los agradezco".

"En el lugar que me toque estar siempre voy a trabajar para que el pueblo sea feliz y que tengamos un gran país. Todos ustedes me conocen, saben lo que pienso y, fundamentalmente, lo que siento".